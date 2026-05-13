Narcotrafic : 1.720 kilos de stupéfiants saisis dans canal du Mozambique

Le 5 mai 2026, un navire de la Marine nationale a procédé à l’interception d'un navire suspecté de trafic de stupéfiants dans la zone maritime sud de l’océan Indien (ZMSOI). L’équipe montée à bord a saisi 1.720 kilos de produits stupéfiants, presque exclusivement composés de méthamphétamine (Photo : DR Fazsoi)

Cette opération "a été conduite sous l’autorité du représentant de l’État en mer, le préfet de La Réunion dans sa fonction de délégué du Gouvernement pour l’action de l’État en mer (DDG AEM), en coordination avec les autorités judiciaires", indique la préfecture de La Réunion.

Elle a été réalisée "dans le cadre des conventions des Nations Unies sur le droit de la mer et la lutte contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes".

Les moyens militaires ont agi sous le contrôle opérationnel du commandant supérieur des forces armées dans la zone sud de l’océan Indien (FAZSOI).

- Une troisième prise dans la zone maritime du Sud de l’océan Indien -

Il s’agit de la troisième prise de stupéfiants dans la zone maritime du Sud de l’océan Indien en l’espace d’un mois.

Le 22 avril 2026, une vaste opération coordonnée entre plusieurs États de l’océan Indien a permis l’interception d’un cargo suspect et la saisie record de 271 kg de stupéfiants et 1.596 kilos saisis dans le canal du Mozambique.

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