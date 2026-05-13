Santé publique France : deux nouveaux cas de Mpox, la leptospirose toujours à un niveau élevé

Dans son bulletin du mercredi 13 mai 2026, Santé Publique France fait état de deux nouveaux cas de Mpox détecté à La Réunion entre les semaines 18 et 19 de l'année. 10 cas ont été détectés dans l'île depuis le début de l'année. La leptospirose poursuit sa recrudescence saisonnière et circule toujours à un niveau élevé. Nous publions le bulletin ci-dessous (Photo d'illustration

• Mpox (variole b)

Le bilan à date est de 10 cas de clade Ib identifiés sur le territoire depuis le début de l’année. Il s’agissait de 6 cas importés de Madagascar (signalés en S05, S07, S13, S18 et S19) et de 4 cas autochtones (dont 3 cas de transmission secondaire à partir d’un cas importé) signalés en S07 et S09.

• Arboviroses

Depuis le début de l’année, des cas autochtones d’arbovirose sont signalés sur le territoire. A ce jour, on rapporte 169 cas de dengue et 38 cas de chikungunya autochtones.

Il n’y a pas de foyers actifs de chikungunya mais un regroupement de cas est surveillé à La Saline les Hauts.

En ce qui concerne la dengue, une diminution du nombre de cas est notée depuis la S17 avec 16 cas en S17, 17 cas en S18 et 5 cas en S19. Un regroupement d’une vingtaine de cas est observé à Saint Leu ainsi que plusieurs regroupements de plus petite taille à Saint Paul (Ermitage : 7 cas, Roches Noires : 7 cas et Grand Fond : 5 cas), à L’Etang-Salé (4 cas), au Tampon (7 cas) ainsi qu’à La Possession.

Au cours des trois dernières semaines, 8 communes (3 dans l’ouest, 4 dans le sud et 1 dans l’Est) ont rapporté des cas. Toutes ces situations sont suivies avec vigilance.

Le sérotype DENV1 est majoritaire mais des cas de DENV2 ont été rapportés également. Le DENV2 était initialement uniquement détecté à La Possession mais des cas ont récemment été détectés à Saint Paul, Saint-Leu, Le Port, Saint-Denis et Saint-André, signant sa progression.

Sept hospitalisations ont été signalées à ce jour, sans gravité particulière. L’impact sanitaire est négligeable.

Depuis le début de l’année, 14 cas importés de chikungunya ont été signalés, au retour de Madagascar principalement, de Mayotte, des Seychelles et de Thaïlande. Pour la dengue, 6 cas importés ont été identifiés en provenance de Thaïlande, d’Inde, de Tahiti, de Madagascar et du Kenya.

Face à la multiplication des regroupements de cas, la plus grande vigilance reste de mise dans un contexte où les conditions météo sont toujours très propices au moustique vecteur et où la leptospirose circule activement. Il faut rappeler que la dengue n’a plus circulé de façon large depuis plusieurs années (épidémie dans le Sud en 2024). Par ailleurs, le sérotype 1, majoritaire en 2020 et exclusif en 2021 (épidémie massive) et 2022 n’a été détecté que très rarement ensuite : 3 f ois depuis 2023 (sur plus de 1000 prélèvements analysés). Le sérotype 2 était exclusif en 2018 et ensuite très largement majoritaire depuis 2023.

Dès lors, devant tout syndrome dengue-like, une confirmation biologique rapide doit être envisagée. Une prescription de PCR triplex « chik/dengue/lepto » permettra de poser le diagnostic approprié et dès lors d’envisager la prise en charge médicale et sanitaire appropriée.

• Leptospirose

La recrudescence saisonnière de la leptospirose est actuellement en cours, à un niveau élevé. L’été austral avec des conditions climatiques f avorables à la survie de la bactérie dans l’eau douce et les environnements humides augmentent le risque de contamination lors d’activités conduites dans ces milieux, sans protection suffisante.

Dans le cadre des maladies à déclaration obligatoire, 179 cas de leptospirose ont été déclarés à l’ARS entre le 01/01 et le 13/05/2026 (soit 21 de plus qu’en S17).

Parmi ces cas :

• 21 étaient survenus au cours du mois de janvier, 42 en f évrier, 69 en mars, 42 en avril et 5 en mai

• Le secteur Sud représentait 43% des cas soit 76 cas principalement au Tampon (24 cas) à Saint-Joseph (21 cas) et à Saint-Louis (13 cas) et Saint-Pierre (7 cas). Le secteur Est rapportait 29% de l’ensemble des cas, soit 51 cas principalement domiciliés à Saint-Benoît (24 cas) et à Saint-André (12 cas) et Sainte-Rose (6 cas). La part des cas résidant dans l’Ouest et la Nord était stable (respectivement 18% avec 32 cas et 11% avec 19 cas). Pour le secteur Ouest, 17 cas résidaient à Saint-Paul et 10 à Saint-Leu et pour le secteur Nord, 8 cas à Sainte-Suzanne et 7 cas à Saint-Denis. A noter que pour un cas l’information sur la commune de résidence est manquante.

• Parmi les cas pour lesquels l’information était disponible, 88 ont été hospitalisés (62%) et 1 cas est décédé.

Le nombre de cas survenus en janvier 2026 (n=21) et en f évrier (n=42) étant bien supérieur à la moyenne 2021-2025 (respectivement 12 et 25 cas, sans dépasser les valeurs maximales déclarées sur cette période (année record en 2024, avec respectivement 25 et 63 cas). Le mois de mars, avec 69 cas, dépasse le maximum atteint en 2024 (61 cas). Le nombre de cas mensuel diminue ensuite en avril avec 42 cas à date et 5 cas en mai.

La recrudescence saisonnière se poursuit. Sous réserve de la consolidation des données, le pic a été atteint en mars à un niveau jamais décrit depuis la mise en place de la surveillance. Le nombre de cas mensuel a ensuite commencé à diminuer au mois d’avril.

• Les syndromes grippaux

En S19, les passages aux urgences pour un motif de syndrome grippal était en régression avec un total de 19 passages aux urgences contre 31 la semaine précédente soit, une baisse de 39%.

En S19, le nombre d’hospitalisations restait très f aible avec un total de 2 traduisant une absence d’impact sanitaire sur l’offre de soins hospitalière.

Depuis 2 semaines consécutives, les indicateurs sanitaires pour un motif de syndrome grippal (passages aux urgences et hospitalisations) sont d’un faible niveau d’intensité.

En médecine de ville, la part d’activité des consultations pour motif d’infection respiratoire aiguë (IRA) diminuait à 3,9% en S19 contre 4,5% en S18 et, se situait au-dessus de la moyenne de 2013 à 2025 (Figure 4). La part de IRA est en baisse continue depuis 3 semaines consécutives.

En S19, le taux de positivité demeurait limité et en baisse avec un taux de positivité de 3,7% témoignant d’une faible circulation des virus grippaux avec une co-circulation de virus de type A (H3N2) et B sur le territoire réunionnais.

• La bronchiolite chez les enfants de moins de deux ans

En S19, les passages aux urgences chez les moins de 2 ans demeurait stable avec un total de 9 versus

7 la semaine précédente (Figure 6). L’impact sanitaire restait très limité avec seulement 3 hospitalisations soit équivalent à la semaine précédente.

La part d’activité pour un motif de bronchiolite progressait à 3,5% (2,4% en S18).

Depuis 3 semaines, il est constaté une absence de circulation du VRS. La circulation de rhinovirus (tous âges) reste active avec un taux de positivité de 17,9% en S19 contre 14,5% en S18.

• Gastro entérites aiguës (GEA)

En S19, le nombre de passages aux urgences tous âges pour GEA était de 26 passages contre 66 en S18. Le nombre d’hospitalisations tous âges est de 6 en S19 contre 9 en S18. Le taux d’activité pour ce motif est de 1,5 % en S19 versus 1,6 % en S18.

Chez les enfants âgés de moins de 5 ans, le nombre de passages aux urgences pour GEA est de 32 en S19, contre 34 en S18. Le nombre d’hospitalisations est de 1 en S19, contre 5 en S18. La part d’activité pour GEA chez les moins de 5 ans est de 8,4 % en S19, contre 6,8 % en S18. En médecine de ville, la part d’activité pour GEA était de 2,4% en S19 contre 2,9% en S18 et demeurait au- dessus de la moyenne pour la période 2013-2025

• Covid-19

En S19, seulement 1 passage aux urgences a été notifié. Aucune hospitalisation n’a été enregistrée en S19/2026. Concernant la surveillance virologique, la circulation du Sars-Cov2 restait anecdotique avec seulement un résultat positif en S19.

En semaine 17, 122 décès toutes causes et tous âges confondus ont été enregistrés (contre 110 en S16), soit au-dessus du nombre de décès attendu (n = 116).

Chez les personnes âgées de 65 ans et plus, 87 décès ont été enregistrés en S17, soit un résultat similaire au nombre de décès attendu (n = 88) et stable en comparaison à la semaine précédente (n=86).