Volcan : alerte sur une pollution au dioxyde de souffre à Bourg Murat

L'éruption au Piton de la Fournaise se poursuit en ce lundi 16 mars 2026. Dans la nuit de ce dimanche à lundi, la lave a fini par plonger dans l'océan vers 00h20. La rencontre du feu liquide et de l'eau peut impacter la qualité de l’air, notamment par l'émission de dioxyde de soufre (SO2), un gaz irritant des voies respiratoires, ou encore des particules en suspension. Raison pour laquelle la préfecture alerte sur cette pollution dans le secteur de Bourg Murat au Tampon. (Photo : Richard Bouhet/www.imazpress.com)

"Un dépassement du seuil sanitaire d’alerte pour le SO2 (500 µg/m3/h) a été observé pendant 3 heures consécutives de 10 à 13h au niveau de la station fixe de Bourg Murat (moyenne horaire de 593 µg/m3/h et pic à 673 µg/m3/h), par Atmo Réunion" indique la préfecture

Un précédent pic de pollution au SO2, plus faible et de courte durée, avait également été observé à Bourg Murat dans la nuit du 11 au 12 mars.

"Après cette épisode, les concentrations en SO2 sont revenues à des niveaux faibles conformes" notent toutfois les services de la préfecture.

"La situation est susceptible d’évoluer rapidement à tout moment, à la baisse ou à la hausse, compte tenu de l’activité volcanique et de la météorologie" disent enocre les autorités.

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- Dépassement temporaire du seuil d’alerte pour le dioxyde de soufre dans le secteur de Bourg Murat -

Pourn rappel, en cas de concentration importante, ces substances peuvent entraîner chez les personnes vulnérables et sensibles (personnes souffrant de pathologies cardiovasculaires, insuffisants cardiaques ou respiratoires, personnes asthmatiques, femmes enceintes, nourrissons et jeunes enfants, personnes de plus de 65 ans, personnes sensibles à la pollution de l’air) des manifestations physiques telles qu’une toux, une exacerbation d’asthme, une baisse de la capacité respiratoire ou une irritation.

Pour la population générale :

- en cas de gêne respiratoire ou cardiaque, d’irritation de la gorge ou des yeux, prenez conseil auprès d'un professionnel de santé ;

- veiller à ne pas aggraver les effets de cette pollution par d’autres facteurs irritants des voies respiratoires, tels que l’usage de solvants, de peinture ou d’encens, les brûlages et la fumée de tabac ; évitez également les zones à fort trafic routier, aux périodes de pointe

- privilégiez des sorties plus brèves et celles qui demandent le moins d'effort ; privilégiez les activités modérées

- évitez ou réduisez les activités physiques et sportives intenses (activités qui obligent à respirer par la bouche) notamment à l’extérieur, y compris les compétitions.

Il n'est pas nécessaire de modifier les pratiques habituelles d’aération et de ventilation des bâtiments, la situation ne justifiant pas des mesures de confinement.

Pour les personnes vulnérables ou sensibles :

En plus des recommandations précédentes, prenez conseil auprès de votre médecin pour savoir si votre traitement médical doit être adapté le cas échéant.

- Conduite à tenir lors de l’observation sur site du volcan ou des coulées de lave -

À proximité immédiate du volcan et des coulées de lave, la qualité de l’air n’est pas surveillée en continu. En particulier, autour du laze et des zones de combustion de la végétation, des niveaux élevés d’un ensemble de substances dangereuses pour la santé peuvent survenir.

C’est pourquoi, il est recommandé :

- Aux personnes vulnérables qui souhaitent se rendre sur le site de demander au préalable l'avis à leur médecin traitant.

- En cas de gêne respiratoire ou cardiaque (essoufflement, sifflement, palpitations), de quitter la zone et de consulter rapidement un médecin.

Dans tous les cas, les zones d’exclusion au public (enclos, périmètre de sécurité autour du laze) doivent être rigoureusement respectées.

Seule la RN2 est accessible : il est strictement interdit de quitter cet axe, que ce soit pour pénétrer dans la forêt ou pour tenter de rejoindre le littoral. Les zones situées entre la coulée et la mer ne sont pas sécurisées et présentent des risques importants. Les sentiers situés à proximité des coulées de lave demeurent strictement interdits d’accès.

- Vigilance face aux retombées de "cheveux de Pélé" -

L’éruption volcanique en cours du Piton de La Fournaise peut également s’accompagner de retombées de cheveux de Pélé, fibres de verre volcanique sous forme de fins filaments de lave (aspect de fils brillants, de quelques centimètres de longueur, impalpables et cassants) .

Aussi, en cas de retombées de cheveux de Pélé, il est recommandé à la population d’être vigilante et de suivre les mesures suivantes :

- éviter la fréquentation par les enfants des espaces extérieurs où la présence de cheveux de Pélé est relevée ;

- nettoyer les surfaces afin qu’elles soient débarrassées des cheveux de Pélé, qui s’y seraient accumulés ;

- laver soigneusement les légumes et les fruits provenant des jardins ;

- éviter le contact entre la nourriture et les surfaces sur lesquelles se seraient accumulés des cheveux de Pélé ; notamment lors des pique-niques sur site ;

- éviter de manipuler les cheveux de Pélé à main nue ; et en cas de contact avec des cheveux de Pélé, laver les mains soigneusement avec de l’eau.

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