À retenir ce soir : 1er-Mai, metteur en scène accusé, grève dans les labos, éclairage à Saint-Denis et flottille pour Gaza

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce vendredi 1er mai 2026 : - Défilé du 1er-Mai au Port : 2.000 personnes dans la rue pour défendre les droits des travailleuses et des travailleurs - Un metteur en scène de La Réunion mis en cause dans des agressions sexuelles présumées sur ses filles et des violences sexistes et sexuelles au travail - L'intersyndicale lance un appel à la grève dans laboratoires de biologie médicale de La Réunion - Saint-Denis : l’éclairage public entre dans l’ère du solaire - Grèce : des militants de "la flottille pour Gaza" débarqués en Crète

(Actualisé) Le traditionnel défilé du 1er-Mai, la journée internationale de lutte pour les droits dans le monde du travail, se déroule ce vendredi au Port. Près de 2.000 personnes, travailleurs, retraités, les jeunes et les privés d’emploi, ont répondu à l'appel à manifesté lancé par l’intersyndicale. Ce défié au Port, berceau des luttes ouvrières, a un goût particulier, alors que la situation mondiale continue de se dégrader et que le gouvernement souhaite remettre en cause cette journée chômée et payée

Une enquête du média "Les Jours", publiée ce jeudi 30 avril 2026, met en cause Luc Rosello, l’ancien directeur du Centre dramatique national de l’océan Indien pour des faits présumés de violences au travail et de violences sexistes et sexuelles. Il lui est également reproché d’avoir tenu des propos racistes.. Les accusations sont portées "par plusieurs ex-salariées et collaboratrices" indique le média. "En parallèle, ses deux filles ont porté plainte pour viols et agressions sexuelles sur mineurs contre lui" écrit "Les Jours". Luc Rosello conteste "fermement" toutes les accusations qui lui sont faites. Il reste présumé innocent.

L'intersyndicale , CGT, CFDT, Unsa, appelle les salariés des laboratoires de biologie médicale à se mobiliser à compter du lundi 4 mai 2026 "afin de dénoncer la dégradation continue des conditions de travail, la faiblesse des salaires, ainsi que les conséquences de la financiarisation croissante du secteur"

La Ville de Saint-Denis poursuit la transformation de son éclairage public avec l’installation de nouveaux lampadaires photovoltaïques au boulevard de la Providence. Une étape concrète inscrite dans une stratégie de transition énergétique, qui vise notamment à renforcer l’autonomie du territoire. Nous publions ci-dessous le communiqué de la mairie dionysienne

Des dizaines de militants de "la flottille pour Gaza", arrêtés la veille au large de la Crète par les forces israéliennes, ont débarqué vendredi sur un petit port de cette île grecque en Méditerranée orientale, a constaté un journaliste de l'AFP.