[Vidéo] L'intersyndicale lance un appel à la grève dans laboratoires de biologie médicale de La Réunion

L'intersyndicale , CGT, CFDT, Unsa, appelle les salariés des laboratoires de biologie médicale à se mobiliser à compter du lundi 4 mai 2026 "afin de dénoncer la dégradation continue des conditions de travail, la faiblesse des salaires, ainsi que les conséquences de la financiarisation croissante du secteur" (Photo archives Richard Bouhet / www.imazpress.com)

"Depuis plusieurs années, les laboratoires de biologie médicale sont progressivement passés sous le contrôle de grands groupes financiers et de fonds d’investissement, avec pour conséquence une logique de rentabilité toujours plus forte au détriment des salariés et de la qualité du service rendu aux patients" note dans un communiqué Sandrine Lear de la CGTR Cerballiance Réunion. Regardez

Cette politique se traduit concrètement par : une intensification constante du travail, des effectifs insuffisants, des restructurations permanentes, une flexibilité accrue, des mobilités contraintes, ainsi qu’une dégradation importante des conditions de travail et du climat social" énumère la délégué syndicale

Au sein de Cerballiance Réunion, les salariés dénoncent depuis plusieurs années une augmentation de la charge de travail, des tensions croissantes dans les équipes, ainsi qu’une multiplication des situations de fatigue professionnelle et de risques psychosociaux" dit encore la CGT.

"Les remontées du terrain mettent en évidence des organisations de travail sous tension, un absentéisme significatif, ainsi qu’un sentiment grandissant de manque de reconnaissance, alors même que l’engagement des équipes est régulièrement mis en avant par la direction du groupe" ajoute le syndicat

- Une situation apparaît "incompréhensible" -

Dans le même temps, les dernières Négociations Annuelles Obligatoires n’ont abouti à aucune avancée significative. "L’augmentation annoncée de 1,6 % applicable au 1er juillet 2026 représente en pratique environ 0,8 % sur l’année, dans un contexte où les salariés subissent de plein fouet la hausse du coût de la vie et la dégradation des conditions de travail" note le communiqué syndical.

Cette situation apparaît "d’autant plus incompréhensible" que la direction du groupe Cerba HealthCare communique publiquement sur des résultats qualifiés de "solides", une entreprise "robuste" ainsi qu’un chiffre d’affaires de 1,818 milliard d’euros, indique la CGT

Les salariés disent refuser "que la logique financière continue de primer sur : leur santé, leurs conditions de travail, leur rémunération et la qualité du service rendu aux patients".

"La santé ne peut être réduite à une logique de rentabilité. À travers cette mobilisation, les salariés des laboratoires entendent défendre :

des conditions de travail dignes, des effectifs adaptés, une réelle reconnaissance salariale, ainsi qu’une biologie médicale au service des patients et non des seuls objectifs financiers" termine le syndicat en appellant "l’ensemble des salariés du secteur à rejoindre le mouvement de grève à compter du 4 mai 2026".

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