Saint-Denis : l’éclairage public entre dans l’ère du solaire

La Ville de Saint-Denis poursuit la transformation de son éclairage public avec l’installation de nouveaux lampadaires photovoltaïques au boulevard de la Providence. Une étape concrète inscrite dans une stratégie de transition énergétique, qui vise notamment à renforcer l’autonomie du territoire. Nous publions ci-dessous le communiqué de la mairie dionysienne (Photo Mairie de Saint-Denis)

À Saint-Denis, l’éclairage public entre dans l’ère du solaireLa Ville de Saint-Denis poursuit la transformation de son éclairage public avec l’installation de nouveaux lampadaires photovoltaïques au boulevard de la Providence. Une étape concrète inscrite dans une stratégie de transition énergétique, qui vise notamment à renforcer l’autonomie du territoire.

Au début du boulevard de la Providence, la Ville de Saint-Denis concrétise son engagement en faveur d’un éclairage public plus durable en inaugurant de nouveaux lampadaires photovoltaïques. Une action concrète qui s’inscrit dans une stratégie plus large : repenser la manière de produire et de consommer l’électricité dans l’espace public, au service des besoins quotidiens des Dionysien.ne.s.

Face à la hausse des coûts de l’énergie et à une dépendance encore forte aux ressources extérieures, la collectivité a donc fait le choix d’agir directement sur l’un de ses principaux postes de consommation : ce réseau, qui représente à lui seul près d’un quart de la facture électrique de la Ville. Avec près de 18 000 points lumineux sur le territoire, la Ville a engagé depuis 2019 un vaste programme de modernisation de son éclairage public.

Avec près de 18 000 points lumineux sur le territoire, la Ville a engagé depuis 2019 un vaste programme de modernisation de son éclairage public. Plus de 3 700 équipements ont déjà été remplacés, et à terme, ce sont plus de 8 000 luminaires qui seront convertis, notamment grâce au passage aux LED, moins énergivores et plus performantes.

En complément, la Ville développe des solutions d’éclairage autonomes, alimentées par l’énergie solaire. Depuis 2018, 417 lampadaires photovoltaïques ont déjà été installés. À la Providence, 23 nouveaux équipements viennent renforcer ce dispositif, pour un investissement de 142 000 euros. Plus légers, plus esthétiques et fonctionnant sans raccordement au réseau électrique, ces lampadaires à LED et solaires permettent, comme le souligne la maire, « de réduire notre consommation d’énergie tout en améliorant le cadre de vie dans les quartiers »

Au-delà de l’éclairage public, la Ville déploie un plan global de production d’énergie solaire sur ses équipements : mairies annexes, gymnases, écoles… Plusieurs sites sont déjà équipés, comme les mairies annexes de La Montagne et de Montgaillard, ou encore des équipements sportifs tels que le gymnase Jean Ivoula, l’un des plus gros parcs photovoltaïques sur le territoire.

D’autres projets sont en cours, notamment sur des écoles, avec un objectif clair : développer l’autoconsommation et réduire la dépendance énergétique de la collectivité.

À terme, cette stratégie vise à maîtriser la facture énergétique de la collectivité et à réinvestir les économies réalisées au service des habitant.e.s, notamment dans les quartiers, l’éducation ou la vie associative.

"Avec le solaire, nous construisons aussi une forme d’autonomie énergétique pour Saint-Denis, conclut la maire. C’est une démarche durable, concrète, qui s’inscrit dans le quotidien des habitant.e.s."





