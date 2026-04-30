Météo : un 1er mai ensoleillé sauf dans le sud

Pour ce vendredi 1er mai 2026, les entrées maritimes reprennent de la vigueur en fin de nuit et en tout début de journée sur le sud sauvage et les coulées de lave. Un ciel nuageux et des averses accompagnent ces secteurs. Ailleurs, le temps reste calme avec de belles éclaircies. L'après-midi, les averses apparaissent surtout sur les pentes ,mais les cirques conservent de belles éclaircies, de quoi profiter de beaux rayons de soleil. (Photos Richard Bouhet/www.imazpress.com)