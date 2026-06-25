À retenir ce soir : trafic de cathinone, vente d'alcool aux mineurs, 10 ans et mis en examen, un enfant de 3 ans meurt de la chaleur et séisme au Vénézuela

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce jeudi soir 23 juin 2026 : - Trafic de cathinone : enceinte de sept mois, elle est condamnée à 3 ans de prison ferme - Vente d'alcool aux mineurs : à Saint-Denis, la maire veut fermer tout établissement qui ne respecterait pas la loi - Un enfant de 10 ans mis en examen pour tentative de viol et de meurtre sur une jeune femme - Un enfant de 3 ans retrouvé mort dans la voiture par ses parents - Double séisme au Venezuela : au moins 164 morts, d'importantes destructions

Ce jeudi 25 juin, une mère de famille, actuellement enceinte de sept mois, a été condamnée en appel à 5 ans de prison dont 2 avec sursis probatoire durant deux ans avec obligation de travail et de payer les impôts. Elle reste maintenue en détention. En première instance, la femme de 35 ans avait été condamnée à cinq ans d'emprisonnement pour trafic de drogue par le tribunal correctionnel.

Ce jeudi 25 juin 2026, Ericka Bareigts, maire de Saint-Denis, a lancé le dispositif ACCESS. Un moyen pour protéger les mineurs des addictions, tout en sensibilisant au respect de l'interdiction de vente d'alcool aux moins de 18 ans. En cas d'infraction, de vente à des mineurs ou à des personnes déjà très alcoolisés, la mairie envisage la fermeture de l'établissement incriminé.

Son âge est à peine croyable. Un garçon de seulement 10 ans a été mis en examen ce mercredi pour l’agression à l’arme blanche et la tentative de viol d’une jeune femme de 22 ans, annonce le procureur de Saint-Brieuc. La victime faisait du sport dans une zone boisée de la ville le 15 juin dernier "quand un individu de sexe masculin l'(a) abordée et lui (a) ordonné de se déshabiller, ce qu’elle (a) refusé de faire".

Un enfant de 3 ans est décédé mercredi en fin d’après-midi alors qu’il se trouvait seul dans une voiture à Saint-Gratien dans le Val-d’Oise, en pleine vague de chaleur, a appris jeudi l’AFP, de sources concordantes. Le garçon a été "retrouvé par ses parents dans le véhicule stationné devant le domicile", a indiqué une source policière, tandis que les pompiers ont confirmé le décès.

Un double séisme d'une puissance inégalée en plus d'un siècle a fait au moins 164 morts et provoqué l'effondrement de dizaines d'immeubles au Venezuela, où des reporters de l'AFP ont vu jeudi des scènes de destruction faisant craindre un bilan bien plus lourd.