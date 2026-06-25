Saison des baleines : la préfecture rappelle les règles d’observation, d’approche et de mise à l’eau

Chaque année entre juin et octobre, les eaux réunionnaises accueillent la migration des baleines à bosse qui viennent se reproduire, mettre bas et allaiter leurs baleineaux. Afin de préserver cet écosystème unique, l’observation des cétacés (baleines et dauphins) est encadrée par un arrêté préfectoral destiné à éviter la perturbation de ces espèces protégées.

La réglementation a été actualisée en 2025 par l’arrêté préfectoral n° 1098 du 27 juin 2025, qui encadre les règles d’observation, d’approche et de mise à l’eau à proximité des cétacés.

Points essentiels à retenir :

- Période d’observation autorisée des baleines : 1er juillet au 30 septembre

- Limitation du nombre de navires autour des cétacés : trois

- Mise à l’eau encadrée : sept personnes (encadrement inclus) – 30 minutes

- Vitesse réduite : 4 nœuds à moins de 300 m des cétacés et 10 nœuds entre la baie de Saint-Paul et le Grand Cap

Afin de garantir des périodes de quiétude pour les cétacés, des créneaux sont définis :

- 09h00 – 16h00 : approche en mer et observation (extension à 18h00 : pour les navires à propulsion décarbonée)

- 09h00 – 13h00 : mise à l’eau

"Des contrôles seront régulièrement organisés. Pour mémoire, en 2025, malgré une fréquentation des baleines à bosse limitée, quatre retraits de permis bateau d’une durée de deux mois, et trois amendes de 150 à 1 000 euros ont été prononcés", rappelle la préfecture.

L’ensemble des dispositions détaillées est consultable sur les sites de la DEAL et de la DMSOI :



"Les baleines rejoignent ainsi les nombreuses espèces emblématiques observées régulièrement tout au long de l’année dans les eaux côtières de La Réunion, parmi lesquelles quatre espèces de dauphins, deux espèces de tortues marines, ou encore de nombreux oiseaux marins."

L’observation de la faune sauvage "est un privilège exceptionnel", soulignent les autorités. "Observer sans perturber est la meilleure manière de garantir la pérennité de ce spectacle unique pour les générations futures."





