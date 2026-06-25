La Possession : un poteau en béton chute dans une entreprise, un mort et un blessé en urgence absolue transporté au CHU Nord

(Actualisé) Dans des circonstances encore indéterminées, au moins un poteau en béton est tombé sur deux agents d'une entreprise basée dans le centre ville de La Possession. Un homme a été tué sur le coup par la chute du poteau, un second homme a été gravement blessé, il a été évacué en urgence absolue au CHU Nord. L'alerte a été donnée vers 14 h ce jeudi 25 juin 2026, les forces de l'ordre et un médecin légiste sont encore sur place. Le maire de la ville, Erick Fontaine apporte son soutien aux employés et aux familles endeuillées. (Photo d'illustration : Richard Bouhet/www.imazpress.com)

Un important dispositif a été déployé sur les lieux de l'accident. Les pompiers, le SMUR, un médecin légiste ainsi que les forces de l'ordre sont toujours sur place. Les constatations et les relevés d'usage sont toujours en cours. Le personnel de l'entreprise, visiblement très choqué, est rassemblé devant les locaux.

- Un agent décédé, un autre grièvement blessé : le maire de la ville apporte son soutien aux familles et aux employés -

Dans un communiqué, le maire de la Possession, Erick Fontaine, exprime son soutien aux salariés de l'entreprise, à l'agent blessé et adresse ses condoléances à la famille endeuillée : "C'est avec une profonde émotion que j'ai appris le grave accident survenu aujourd'hui sur le site d'une entreprise de notre commune. J'adresse, au nom de la municipalité, mes plus sincères condoléances à la famille et aux proches du salarié décédé".

Erick Fontaine, s'est rendu sur les lieux de l'accident, il ajoute : "J'exprime également tout mon soutien au salarié grièvement blessé, à ses proches ainsi qu'à l'ensemble des employés de l'entreprise durement touchés par ce drame. La municipalité restera attentive à la situation et se tient à la disposition des familles".

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