[Photos] Saint-Denis : 600 collégiens participent à la finale de "College of Legends"

Le Conseil départemental organise ce jeudi 25 juin 2026 au Théâtre Champ-Fleuri à Saint-Denis, la finale de la deuxième édition de College of Legends. Un concours d’e-sport éducatif réunissant ce jour, près de 600 collégiens issus de 12 établissements de l’île. À travers cette initiative, le Département fait du jeu vidéo un outil de prévention, d’inclusion et de réussite éducative (Photos : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

"College of Legends" s’appuie sur le jeu "League of Legends" pour proposer aux jeunes une pratique encadrée du numérique.

12 collèges de La Réunion sont engagés dans la compétition :

• Achille Grondin (Saint-Joseph)

• L’Oasis (Le Port)

• Edmond Albius (La Possession)

• Hégésippe Hoarau (Saint-Louis)

• Jules Solesse (Saint-Paul)

• Michel Debré (Le Tampon)

• Raymond Vergès (La Possession)

• Adrien Cadet (Les Avirons)

• Les Mascareignes (Saint-Denis)

• Joseph Suacot (Petite-Île)

• Hippolyte Foucque (Sainte-Suzanne)

• Guy Môquet (Saint-Benoît)

- Un programme d'accompagnement sur l'usage du numérique -

Les équipes participantes ont bénéficié d’un programme d’accompagnement mené au sein des collèges, en dehors du temps scolaire obligatoire.

Encadrés par les équipes éducatives, les associations partenaires et les professionnels, les élèves ont travaillé sur les dimensions techniques du jeu mais également sur les enjeux liés à la santé, à l’équilibre des usages numériques et à la vie collective.

L’expérience a démontré que l’e-sport peut favoriser l’implication scolaire, renforcer l’estime de soi et remobiliser certains élèves en difficulté ou en situation de décrochage.

Le projet est conduit avec le concours de l’Académie de La Réunion et des associations spécialisées Gaming la Kour, MILS, Rising Sun et Make Your Clutch, ainsi qu’avec le soutien de la streameuse et créatrice de contenu KaroViper, marraine de l’événement.

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