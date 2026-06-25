À la une de ce vendredi : accident mortel à La Possession, brevet, Subway à La Réunion, Association Fatties, "Entreprendre au féminin" et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce vendredi 26 juin 2026 : - La Possession : un poteau électrique en béton chute dans une entreprise, un mort et un blessé en urgence absolue - Brevet des collèges : à La Réunion, 13.622 collégiens vont passer leur tout premier examen - Restauration rapide : Subway ouvre son premier restaurant à La Réunion - Saint-Leu : l'association Fatties célèbre ses 5 ans avec une soirée carnaval militante - CCIR : "Entreprendre au féminin", consacré aux filières de l'événementiel, du tourisme et des loisirs - La pa Météo France i di, sé zot i di - Du ciel bleu et des rafales de vent pour ce vendredi (Photo www.imazpress.com)

Dans des circonstances encore indéterminées, un poteau électrique en béton est tombé sur deux agents d'une entreprise basée dans le centre ville de La Possession. Un homme a été tué sur le coup, un second a été gravement blessé, il a été évacué en urgence absolue au CHU Nord. L'alerte a été donnée vers 14 heures ce jeudi 25 juin 2026. À 17h30 les forces de l'ordre et un médecin légiste étaient encore sur place. Dans un communiqué, le maire de la ville, Erick Fontaine apporte son soutien aux employés et aux familles endeuillées.

Ce vendredi 26 juin 2026, marque le coup d'envoi des premières épreuves écrites du diplôme national du Brevet (DNB), avec l’ouverture de l’épreuve de Français à 11 heures. Durant trois jours, 13.622 collégiens vont plancher sur quatre matières. Au programme : français, histoire-géographie, sciences (physique-chimie et technologie) et mathématiques. Le diplôme national du brevet (DNB) est le premier examen important de la scolarité

C'est une information qu'Imaz Press évoquait, il y a quelques jours. Elle est désormais confirmée : l'enseigne américaine Subway ouvrira son tout premier restaurant à La Réunion le mardi 8 juillet 2026. Il sera implanté dans la rue Pasteur en plein centre-ville de Saint-Denis

L'association Fatties soufflera ses cinq bougies le 27 juin 2026 au Kafé La Kour à Saint-Leu. Entre musique, concours, costumes et militantisme, cette soirée anniversaire entend célébrer les corps gros dans un espace pensé comme safe et bienveillant.

La Chambre de commerce et d'industrie de La Réunion organise, le 26 juin 2026, la journée entreprendre au féminin, consacrée aux filières de l'événementiel, du tourisme et des loisirs. Destiné aux femmes cheffes d’entreprise et porteuses de projet, cet événement vise à favoriser l’accès à l’information, aux dispositifs d’accompagnement et aux opportunités de développement entrepreneurial.

Matante Rosina a bien regardé au fond de sa marmite à riz, elle a vu que le ciel bleu sera de retour ce vendredi 26 juin 2026. Elle a aussi vu qu'il y aura toute fois quelques petites averses dans les hauts du nord et de l'ouest. Notre gramoune prévoit également des rafales de vents à Saint-Pierre, Saint-André et sur les sur les plages de l'ouest. Tout cela est vrai chez vous ?