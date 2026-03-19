Volcan : au point de contact entre la lave et la mer, la plage de sable noir a progressé de 85 mètres dans l’océan

L'éruption au Piton de la Fournaise se poursuit ce jeudi 19 mars 2026, toujours en direction de l'océan. Au point de contact entre la lave et la mer, une plateforme continue de se constituer et de s’élargir. Mercredi midi, au point d’impact, la plateforme "avait progressé de 85 mètres dans l’océan", indique l'Observatoire. Mais attention, "le contact brutal entre la lave et l’eau peut générer des explosions localisées. En effet, cette plateforme, composée d’une accumulation de coulées de lave et de fragments rocheux, reste très instable et fragile", préviennent les volcanologues (Photo : Emmanuel Grondin/www.imazpress.com)

Une plateforme qui s'agrandit au fur et à mesure de l'écoulement de la lave. Sur ses surfaces durcies, la température reste élevée, supérieure à 150°C. Regardez.

- Du gaz toxique dans le ciel de l'est de La Réunion -

Au niveau de cette entrée à l’océan, un panache se développe. "Celui-ci est principalement constitué de vapeur d’eau, d’acide chlorhydrique (HCl) et de particules fines. Lorsque la lave, à une température d’environ 1.130 °C, entre en contact avec l’eau de l’océan riche en chlorure de sodium, elle engendre la formation d’un aérosol acide sous forme de fines gouttelettes", précise l'Observatoire volcanologique du Piton de la Fournaise.

"Ce panache contient également des particules de lave pulvérisée et des fragments de verre volcanique, pouvant être transportés sur plusieurs centaines de mètres à kilomètres sous l’effet des vents", note l'OVPF.

Ce panache, parfois appelé "laze" (lava haze), peut présenter un caractère irritant et corrosif pour les voies respiratoires, la peau et les yeux. Sa dispersion dépend étroitement des conditions météorologiques locales. "Par ailleurs, le contact brutal entre la lave et l’eau peut générer des explosions localisées, projetant des matériaux en fusion et des jets de vapeur à haute température à proximité immédiate du point d’entrée en mer", alertent les volcanologues.

Des explosions pourraient également se produire en cas de déstabilisation de la plateforme. "En effet, cette plateforme, composée d’une accumulation de coulées de lave et de fragments rocheux, reste très instable et fragile. En cas de déstabilisation brutale, des explosions d’intensité variable pourraient survenir."

La préfecture rappelle qu'il est formellement interdit de quitter la route nationale pour approcher la coulée en d’autres points du Grand-Brûlé, en amont ou en aval de la route nationale.

Ces règles visent d’abord à protéger les visiteurs en raison des risques nombreux et réels liés à la coulée et au site d’éruption, qu’il s’agisse des gaz toxiques, des risques d’effondrement de la zone, ou des risques de brûlure liés à la coulée elle-même".

- Un seul site éruptif actif sur le sud-sud-est du volcan -

Un seul site éruptif reste actuellement actif sur le flanc sud-sud-est du volcan à 2.056 m d’altitude, visible depuis le Piton de Bert.

Le cône éruptif est maintenant bien formé et continue de se refermer progressivement. Peu de projections dépassent désormais la hauteur du cône.

Avec la fermeture latérale du cône, une activité importante en tunnel de lave est désormais établie.

Le champ de lave émis depuis le site éruptif dessine toujours deux bras principaux. Le front du bras nord reste figé à ~2,6 km de la route nationale 2 (RN2), à une altitude d’environ 660 m. Néanmoins depuis ce mercredi, le bras nord est de nouveau alimenté et une activité est visible sur sa partie amont.



Le bras sud après s’être divisé en plusieurs bras secondaires, a traversé la route nationale 2 (RN2) lors de la journée du 13 mars, et a atteint l’océan le 16 mars aux alentours de 00h20 heure locale.

En amont de la route, plusieurs résurgences et bras secondaires de coulées sont visibles côté sud mais leur progression est actuellement très lente et ne présente pas à l’heure actuelle de menace pour la RN2.

Plusieurs bras secondaires se sont également formés en aval de la RN2 avant l’arrivée à l’océan de la coulée.

Pour rappel, le Piton de la Fournaise est entré en éruption le vendredi 13 février 2026. C'est la première fois depuis 2007 que le feu liquide expulsé par le Piton de la Fournaise traverse la RN2.

- Comment aller voir l'éruption ? -

- Sur la commune de Sainte-Rose, la route est fermée au niveau du PR78, où un point de retournement provisoire est mis en place. - Sur la commune de Saint-Philippe, la fermeture complète s’étend du PR78 au PR82. "Le stationnement reste autorisé sur la route nationale en amont de ces points de retournement, sur un seul côté de la route nationale (côté montagne), et à l’exclusion de certaines zones habitées ou dangereuses (secteur de Bois Blanc, rampes de la Cage aux lions)", précise la préfecture. Au-delà des points de retournement, "l’accès est autorisé uniquement aux piétons et aux cyclistes jusqu’à la zone d’exclusion, matérialisée par des barrières". Il est demandé aux usagers de respecter scrupuleusement la signalisation qui sera mise en place sur le terrain afin de conserver des conditions de circulation les plus optimales possibles.

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