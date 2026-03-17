Piton de la Fournaise : le préfet de La Réunion rappelle les risques liés au non-respect des règles de sécurité

Face à l’activité volcanique et à l’intérêt légitime qu’elle suscite, le préfet Patrice Latron, rappelle les règles essentielles de prudence qui s’imposent dans ces zones présentant un danger réel, voire mortel pour la population. Si les autorités ont permis aux visiteurs de s’approcher au plus près de la coulée sur les zones balisées de la route nationale, ces accès doivent se faire dans le strict respect des règles de sécurité, et dans la limite des zones autorisées (Photo : Emmanuel Grondin/www.imazpress.com)

La préfecture rappelle qu'à ce titre, "il est formellement interdit de quitter la route nationale pour approcher la coulée en d’autres points du Grand-Brûlé, en amont ou en aval de la route nationale. Ces règles visent d’abord à protéger les visiteurs en raison des risques nombreux et réels liés à la coulée et au site d’éruption, qu’il s’agisse des gaz toxiques, des risques d’effondrement de la zone, ou des risques de brûlure liés à la coulée elle-même".

Depuis plusieurs jours, de nombreux comportements à risque sont constatés, "comme le port de tenue inadaptée (tongs, sandales), l’accès à des sentiers interdits, ou l’approche des coulées de lave. Ces pratiques exposent directement à des dangers graves et souvent sous-estimés".

- Quels sont les risques ? -

- Des gaz invisibles mais nocifs :

La lave dégage en permanence des fumées contenant des gaz irritants, notamment du soufre. Cette odeur caractéristique peut sembler inoffensive, mais elle peut irriter les yeux, la gorge et les voies respiratoires, et provoquer des malaises, en particulier chez les personnes fragiles.

Dans certains cas, ces émanations peuvent conduire jusqu’à la mort.

- Un danger accru au contact de la mer :

Lorsque la lave entre en contact avec l’océan, une grande colonne de fumée blanche se forme. Il ne s’agit pas simplement de vapeur d’eau. La rencontre entre la lave et le sel marin provoque une réaction chimique qui libère de l’acide chlorhydrique sous forme de gaz. Respirer ce mélange revient à inhaler un air corrosif et abrasif, susceptible d’endommager durablement les poumons.

- Une chaleur extrême dont le contact peut être mortel :

Pour mieux comprendre, on peut comparer avec une situation connue : toucher une casserole chaude peut déjà provoquer une brûlure douloureuse en une fraction de seconde. La lave dépasse les 1.000 degrés. À cette température, le contact entraîne des brûlures immédiates, profondes et extrêmement graves, pouvant entraîner la mort dans les cas les plus graves. Il n’existe aucun réflexe ou protection permettant d’éviter les conséquences d’un tel contact.

- Un message simple : observer oui, s’exposer non -

S’approcher d’une coulée active, même pour quelques secondes ou pour une photo, peut suffire à s’exposer à ces risques. Les images diffusées sur les réseaux sociaux ne montrent pas toujours les dangers réels qui les accompagnent.

Chacun est donc invité à adopter un comportement responsable :

- respecter les périmètres de sécurité,

- suivre les consignes des autorités et des accompagnateurs,

- porter une tenue adaptée,

- ne pas exposer inutilement les enfants,

- et éviter toute mise en scène dangereuse.

"Observer un volcan est une expérience rare et impressionnante. Elle doit rester un moment de découverte, et non devenir une prise de risque", conclut la préfecture

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