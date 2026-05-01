À la une de ce samedi : orthophonistes, SuperMamans, free party, rétro, Thaïlande et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce samedi 2 mai 2026 : - Orthophonistes : jusqu'à deux ans d'attente pour un rendez-vous à La Réunion - Post-partum : l’association SuperMamans donnent un coup de pouce aux jeunes mères de La Réunion - Free party près de Bourges, 20.000 personnes sur un champ de tir militaire - La rétro de la semaine : carburants, drogues, sécurité routière, prix des carburants, 1er-Mai - En Thaïlande, les micro-organismes contre les brûlis dans les rizières - La pa Météo France i di, sé zot i di - Un samedi ensoleillé le matin mais des nuages l'après-midi (Photo www.imazpress.com)

En France, les délais d'attente pour un rendez-vous avec un orthophoniste se sont considérablement allongés ces dernières années, avec de fortes disparités selon les territoires. À La Réunion, ce délai peut monter à près de deux ans pour les familles. Cela s'explique par la forte disparité d'installation des professionnels de santé sur le territoire, confrontés à des consultations en augmentation

Encore peu connue sur l’île, l’antenne réunionnaise de l’association SuperMamans se mobilise pour accompagner les jeunes mamans durant le post-partum. Grâce à un réseau de bénévoles, elle propose un soutien à celles qui en ont besoin.

Environ 20.000 fêtards se sont rassemblés vendredi sur un terrain militaire près de Bourges, présenté comme "très dangereux" par les autorités, pour participer à une free party, dans un contexte de durcissement législatif contre ces rassemblements techno illégaux.

Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 27 au vendredi 1er mai 2026 :

• Lundi 27 avril - Carburants : toujours le silence des pétroliers et toujours l'attente d'une probable augmentation des prix

• Mardi 28 avril - Consommation de drogues : La Réunion en grand danger, les autorités appellent à une mobilisation massive contre le fléau

• Mercredi 29 avril - 42 morts sur les routes de La Réunion en 2025 : halte au massacre

• Jeudi 30 - Prix des carburants : les pétroliers consentent cinq centimes de baisse, mais la facture reste (très) salée à la pompe

• Vendredi 1er mai - Un jour viendra la lutte sans compromis contre toutes les inégalités, toutes les injustices

Siriporn et Amnat Taidee avaient pour habitude de brûler leurs rizières entre deux semis, une pratique en partie responsable du brouillard toxique qui recouvre une partie de la Thaïlande chaque année, mais qui pourrait être remplacée par des solutions microbiennes.

Pour ce samedi 2 mai 2026, Matante Rosina nous annonce une belle matinée ensoleillée sur la majorité de l'île. Le vent de sud-est souffle en rafales sur les côtes exposées et amène quelques rares averses sur le sud sauvage, le reste de l'île profite d'un beau soleil. L'après-midi, les nuages s'installent sur la majeure partie de l'île.