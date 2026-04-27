Orthophonistes : jusqu'à deux ans d'attente pour un rendez-vous à La Réunion

En France, les délais d'attente pour un rendez-vous avec un orthophoniste se sont considérablement allongés ces dernières années, avec de fortes disparités selon les territoires. À La Réunion, ce délai peut monter à près de deux ans pour les familles. Cela s'explique par la forte disparité d'installation des professionnels de santé sur le territoire, confrontés à des consultations en augmentation (Photo : Richard Bouhet/www.imazpress.com)

Solène, maman d'un enfant de 4 ans, actuellement en classe de moyenne section souhaite faire appel à une orthophoniste face aux légers soucis de prononciations de son fils. C'est alors qu'elle apprend par la maîtresse, la difficulté pour les délais d'attente très longs avant d'obtenir un rendez-vous.

"La maîtresse m'a dit que si je voulais voir une orthophoniste il fallait que je m'y prenne dès maintenant, pour espérer avoir une place pour son entrée en CP", explique la maman.

L'Agence régionale de santé (ARS) confirme que les délais "sont hétérogènes", notamment dans le nord et l'est où l'offre est moindre". "Cela peut aller de quelques semaines à plusieurs mois entre la première prise de contact et le rendez-vous et forcément cela peut paraitre long", indique Inès Lobo de Sousa, directrice de l'animation territoriale des parcours de santé à l'Agence régionale de santé.

- 482 orthophonistes répartis sur le territoire -

À La Réunion, 482 orthophonistes sont en fonction. "Une densité double de celle de l'Hexagone", souligne Inès Lobo de Sousa.

"Malgré cette densité satisfaisante, la répartition est hétérogène sur le territoire. Il y a moins d'orthophonistes dans le nord et encore moins dans l'est", dit-elle. Écoutez.

Dans le nord, ils sont 25 pour 100.000 habitants, dans l'est on en compte 23 pour 100.00 habitants, 78 pour 100.000 habitants dans le sud et enfin 73 pour 100.000 habitants dans l'ouest de l'île.

Selon les chiffres de l'Observatoire régional de la santé (ORS), à La Réunion, 16.186 patients consultent un orthophoniste sur leur commune. 73,6% consultent dans le nord de l'île, 60,8% consultent dans l'est, 84,5% dans le sud et 87,9% dans l'ouest.

Pour le syndicat des orthophonistes de La Réunion, "on manque de professionnels. Il n'y a pas de salarié dans les établissements médico-sociaux, ce qui veut dire que ceux mis en place doivent gérer une prise en charge longue", indique Valérie Gorce, chargée de prévention au syndicat des orthophonistes de la région Réunion (SORR).

Au-delà de ces facteurs externes, il faut comprendre qu'un bilan orthophonique est un processus long et rigoureux. Il comprend l'entretien clinique, la passation de tests standardisés, la rédaction du compte rendu. Selon les données professionnelles, cela représente 8 à 12 heures de travail global. En pratique, cela signifie qu'une orthophoniste ne peut réaliser que 2 à 3 bilans par semaine maximum, en plus des suivis réguliers de ses patients.

- Des demandes de consultation en orthophonie en augmentation -

D'autant que si à La Réunion il n'y a pas suffisamment d'orthophonistes, les demandes de consultations elles, augmentent.

Les besoins de la population réunionnaise sont plus importants avec une proportion majorée d'enfants présentant un retard de langage simple mais aussi de troubles du neurodéveloppement tels les troubles du spectre de l'alcoolisation fœtale (SAF).

Par ailleurs, La Réunion est également caractérisée par une proportion plus forte de personnes de tous âges confrontés à l'illettrisme. Dans l'île, 21 % de la population âgée de 16 à 65 ans (10 % en métropole) est concernée par l’illettrisme, selon l’INSEE.

Ajouté à cela, les retards liés "à la surexposition aux écrans et leurs effets délétères sur le langage", constate Valérie Gorce.

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- Une liste d'attente pour consulter un orthophoniste à La Réunion -

Face à cette réalité, l'URPS des orthophonistes - qui pilote la plateforme d'orientation - reçoit les appels des parents. "Dès lors que l'on suspecte un besoin de prise en charge orthophonique, les professionnels eux-mêmes vont orienter au mieux", précise Inès Lobo de Sousa.

Cette liste d'attente commune permet également aux professionnels de gérer toutes les demandes sur l'île. Chaque parent s'y inscrit, note le secteur concerné.

Par la suite, un orthophoniste appelle le parent, pose des questions et en fonction peut dire s'il l'enfant a besoin d'un bilan orthophonique et s'il faut l'inscrire sur la liste d'attente commune.

Parfois, "certaines demandes ne relèvent pas de la prise en charge orthophonique", souligne Inès Lobo de Sousa.

Pour pallier l'attente, il existe également le site "Allo ortho". "Les professionnels créent des articles sur les différentes pathologies qui font partie du champ de compétence des orthophonistes", explique Valérie Gorce, chargée de prévention au syndicat des orthophonistes de la région Réunion (SORR). "Cela permet d'avoir une attente active", dit-elle.

- Une formation en orthophonie pour La Réunion à la rentrée universitaire -

Les délais d'attente pour avoir accès à un orthophoniste devraient réduire dans les prochaines années avec l'arrivée à La Réunion, d'une formation en orthophonie à compter de l'année universitaire 2026/2027. Elle sera basée sur le site de l'UFR Santé de Saint-Pierre.

"Cette ouverture répond à un vrai besoin", indique le Rostane Mehdia, recteur de l'Académie de La Réunion.

Avec l'ouverture de cette formation, "on espère avoir davantage d'orthophonistes sur le territoire à une échéance de 5 ans", dit Inès Lobo de Sousa de l'ARS. Écoutez.

Dans tous les cas, ce qu'espèrent les professionnels de santé, c'est que chaque enfant puisse bénéficier de la meilleure prise en charge.



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