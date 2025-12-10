Accréditation de l'Université à délivrer le certificat de capacité d' orthophoniste : une bonne nouvelle pour l’accès aux soins

Par un arrêté en date du 1er décembre, dont la publication a été autorisée ce jour par le ministre de l'Enseignement supérieur, et qui paraîtra au bulletin officiel du ministère le 18 décembre prochain, la décision d'accréditation de l'Université de La Réunion pour la délivrance du certificat de capacité d'orthophoniste à compter de l'année universitaire 2026/2027 a été rendue (Photo : sly/www.imazpress.com)

Je me félicite de cette nouvelle qui vient renforcer la qualité de notre pôle universitaire, et qui complétera la gamme de formations ouvertes aux jeunes réunionnaises et réunionnais qui deviendront les futurs professionnels de santé de notre territoire. La publication de cet arrêté fait écho à l’alerte que j’avais adressé à ce sujet par courrier au ministère à la fin du mois de janvier de cette année.

En effet, l'Université de La Réunion, seule Université française avec composante Santé dans l'Océan Indien, revendique une mission de responsabilité sur son territoire. La formation de nos jeunes et notamment dans des filières offrant des débouchés professionnels en phase avec les besoins du territoire doit être une priorité.

Qui plus est, les besoins de la population réunionnaise en orthophonie sont plus importants que dans l'hexagone avec une proportion majorée d'enfants présentant un retard de langage simple mais aussi de troubles du neurodéveloppement tels les troubles du spectre de l'alcoolisation fœtale (SAF).

Par ailleurs, La Réunion est également caractérisée par une proportion plus forte de personnes de tous âges confrontés à l'illettrisme, 23% contre 10% dans l'hexagone, ainsi qu'un vieillissement de la population avec une prévalence plus importante de diabète et de maladies cardiovasculaires, à l'origine d'AVC ou de démences vasculaires pouvant provoquer des séquelles langagières.

Ainsi, ces besoins majorés mettent en avant l’importance d’une offre de formation adaptée aux nécessités de notre population.

Philippe Naillet

Député de La Réunion

1ère circonscription