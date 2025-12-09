Ligue des champions : le Barça et le Bayern renversants, Liverpool se rassure, l'OM se relance

Porté par un doublé de Jules Koundé, le FC Barcelone a renversé Francfort 2-1 mardi pour la 6e journée de la Ligue des champions, où Liverpool en crise s'est rassuré en arrachant la victoire contre l'Inter Milan, tandis que l'OM s'est fait peur mais a assuré l'essentiel contre l'Union Saint-Gilloise.

Leader de la Liga, mais sur courant alternatif sur la scène européenne, le Barça a bien cru enregistrer un troisième revers après ceux contre le PSG (2-1) et Chelsea (3-0), rapidement mené 1-0 par Francfort.

Malgré la présence de son trio offensif Yamal-Raphinha-Lewandowski, c'est bien un défenseur qui a finalement permis le salut des Blaugranas: le Français Jules Koundé, auteur d'un improbable doublé en quelques minutes (50e, 53e), de deux têtes bien placées, alors qu'il n'avait jusqu'ici marqué qu'à une seule reprise en C1.

Replacés au classement (14e, 10 points), les Catalans sont toujours en course pour les barrages, voire les 8es.

Le Bayern Munich, lui aussi mené 1-0, face au Sporting Portugal, a également renversé le match (3-1), deux semaines après sa seule défaite de la saison contre Arsenal.

Ce 5e succès en six rencontres de C1 permet aux Bavarois de pointer à la deuxième place derrière les Gunners, toujours invaincus et qui jouent à Bruges mercredi (21h00).

- Liverpool respire -

Liverpool, champion d'Angleterre en difficulté en championnat (10e) et perturbé par l'affaire Salah, a lui arraché sur le fil un précieux succès sur la pelouse de l'Inter Milan (1-0), et prend provisoirement la 8e place (12 points).

En pleine crise après la mise à l'écart de leur légende Mo Salah, auteur de propos virulents contre ses dirigeants le week-end dernier et qui n'était pas du voyage à San Siro, les Reds ont voulu se rassurer, sans s'exposer.

Une faute de Bastoni dans sa surface en fin de match leur a offert un penalty, converti par Szoboszlai (88e). Les Milanais, qui ont rapidement perdu Calhanoglu, sorti blessé, sont eux 5es.

L'Atalanta Bergame (3e, 13 points), vainqueur de Chelsea 2-1 après avoir été mené, et l'Atlético de Madrid (7e, 12 points), qui a renversé le PSV Eindhoven (3-2), ont également fait un pas vers les 8es de finale.

Tottenham, tranquille vainqueur de Prague (3-0), est lui aux portes du Top 8 avec 11 points.

- Monaco et l'OM rêvent de barrages -

L'Olympique de Marseille, toujours aussi imprévisible, s'est fait peur contre l'Union Saint-Gilloise mais a signé un précieux succès en Belgique (3-2), et a les barrages en vue.

Habitué aux fins de match mal maîtrisées, l'Olympique de Marseille a cette fois cédé en début de rencontre, sa défense passive laissant Anan Khalaili, seul dans la surface, ouvrir le score (5e).

Un but du Brésilien Igor Paixao et un doublé de Mason Greenwood plus tard, les Marseillais semblaient à l'abri, avant que Khalaili ne réduise le score (71e). Les démons marseillais ont alors failli resurgir, mais deux buts belges ont finalement été annulés après arbitrage vidéo.

Derrière l'OM (16e), Monaco (18e) a bien cru avoir des regrets contre Galatasaray, avec de nombreuses occasions manquées, dont un penalty pas converti par le capitaine Denis Zakaria (50e).

L'attaquant américain Folarin Balogun a finalement libéré Louis II, en signant le but de la victoire (68e, 1-0). Un succès essentiel avant d'affronter le Real Madrid et la Juventus.



AFP