[Photos-Vidéo] Saint-Paul : suspicion de pollution dans le lagon, baignade et activités nautiques interdites

Ce mardi 9 décembre 2025 au soir, la police municipale a signalé une suspicion de pollution dans le lagon de Saint-Gilles-les-Bains, sur le secteur allant de la ravine Trois-Bassins à la plage des Brisants, après la découverte de poissons morts ainsi qu’une odeur inhabituelle émanant de la zone. Face à ces constats, la ville de Saint-Paul a engagé une procédure de vérification et alerté l’ensemble des autorités compétentes : ARS La Réunion, Préfecture, Réserve Naturelle Marine. Des analyses seront réalisées afin d’identifier la nature du phénomène et son origine (Photo : rb/www.imazpress.com)

Dans l’attente des résultats des analyses, et par principe de précaution, la ville de Saint-Paul a décidé d’interdire temporairement la baignade, les activités nautiques et tout accès à la mer sur l’ensemble du lagon de la zone balnéaire, dans le périmètre concerné.

Cette mesure restera en vigueur jusqu’à nouvel ordre, le temps d’obtenir les conclusions des analyses garantissant un retour en toute sécurité pour les usagers.

La ville de Saint-Paul compte sur la responsabilité et la compréhension de tous et s’engage à communiquer régulièrement, au fur et à mesure de l’évolution du dossier.