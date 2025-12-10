[Photos-Vidéo] Saint-Paul : suspicion de pollution dans le lagon, baignade et activités nautiques interdites

Ce mardi 9 décembre 2025 au soir, la police municipale a signalé une suspicion de pollution dans le lagon de Saint-Gilles-les-Bains, sur le secteur allant de la ravine Trois-Bassins à la plage des Brisants, après la découverte de poissons morts ainsi qu’une odeur inhabituelle émanant de la zone. Face à ces constats, la ville de Saint-Paul a engagé une procédure de vérification et alerté l’ensemble des autorités compétentes : ARS La Réunion, Préfecture, Réserve Naturelle Marine. Des analyses seront réalisées afin d’identifier la nature du phénomène et son origine (Photo : rb/www.imazpress.com)
Dans l’attente des résultats des analyses, et par principe de précaution, la ville de Saint-Paul a décidé d’interdire temporairement la baignade, les activités nautiques et tout accès à la mer sur l’ensemble du lagon de la zone balnéaire, dans le périmètre concerné.
Cette mesure restera en vigueur jusqu’à nouvel ordre, le temps d’obtenir les conclusions des analyses garantissant un retour en toute sécurité pour les usagers.
La ville de Saint-Paul compte sur la responsabilité et la compréhension de tous et s’engage à communiquer régulièrement, au fur et à mesure de l’évolution du dossier.
Ben sa date pas d hier je pense, vu qu on en a retirer un il y a quelques mois se faisant traiter par les vagues le pauvre poisson mort suivi quelques heures après d'un gros ćaća à son tour emporter par les vagues. Degueulasse... il manque des sanitaires c'est sure mais les gens sont justes paresseux et macote.
La chasse aux boucs émissaires devient le sport préféré dans cette période difficile. N’oublions pas l’affaire de ses dernier jour l'étang du Gold.
Il faut stopper le camping sauvage. Il faut aller au camping officiel ́.
Si na poin l'argent reste zot caze et sali pas notre île.
Il faut expulser les campeurs savates 2 doigts y caca dans lz coin.
Combien de campeurs à demeure du côté de Trou d'eau?
Combien de camping cars (certains dans un état de délabrement avancé) installés à demeure jusqu'à Saint Gilles: Des dizaines...
Combien de baigneurs indélicats, qui comme ceux cités précédemment, font pipi et popo dans le lagon????
On remercie qui?
L'IRT?
Les communes qui n'ont pas installé de sanitaires en quantité suffisante?
Les communes de ne pas avoir instauré de contrôles et pas fait respecter les règles? (le camping est interdit me semble t'il???
Les loueurs de camping cars qui favorisent ces pratiques???
Et dans tous les autres sites, bords de routes, un peu partout?
Les camping Caristes ch.ent là où ils se trouvent.....
La Réunion est dégueulasse...
A cause des gens...indélicats, individus, entreprises, décideurs...
La Réunion perd à grands pas son charme, son attrait, sa tranquillité...
D accord avec vous mais ajoutez les picniqueurs qui laissent leurs dechetd sur place et font leurs besoins