À la une de ce mercredi : "tsunami blanc" ou pas, pollution dans le lagon, 100 millions d'euros pour les Outre-mer, diplômés de la CCIR et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce mercredi 10 décembre 2025 : - Narcotrafic : entre "tsunami blanc" sur La Réunion ou pas, l'État a du mal à se décider - Saint-Gilles : suspicion de pollution dans le lagon, baignade et activités nautiques interdites - Budget de la Sécu : Lecornu augmente de 100 millions d'euros le Fonds d’intervention pour la santé des territoires ultramarins - 67 journalistes tués en un an, près de la moitié dans la bande de Gaza, selon RSF - CCIR : 602 diplômés mis à l’honneur - La pa Météo France i di, sé zot i di - Du soleil et un peu de pluie dans certaines régions de l'île (Photo www.imazpress.com)

En avril 2025, alors qu'Imaz Press était en tournage aux côtés des douanes de l'aéroport Roland-Garros, les agents parlaient d'un "tsunami blanc". L'expression évoque une circulation importante des drogues dans l'île et une hausse du narcotrafic à La Réunion. Six mois après, l'État rétropédale. Se serait-il trop avancé ? Est-il dans le déni de la réalité et des chiffres ? La préfecture et les Douanes assurent maintenant qu'il n'y a pas de "vague blanche" et encore moins de "tsunami". En 2025 pourtant, 52 mules ont été interpellées. Les affaires judiciaires de trafic de drogues s'accumulent à la barre du tribunal et de vastes opérations ont lieu sur tout le territoire pour lutter contre les trafics de drogues.

Ce mardi 9 décembre 2025 au soir, la police municipale a signalé une suspicion de pollution dans le lagon de Saint-Gilles-les-Bains, sur le secteur allant de la ravine Trois-Bassins à la plage des Brisants, après la découverte de poissons morts ainsi qu’une odeur inhabituelle émanant de la zone. Face à ces constats, la ville de Saint-Paul a engagé une procédure de vérification et alerté l’ensemble des autorités compétentes : ARS La Réunion, Préfecture, Réserve Naturelle Marine. Des analyses seront réalisées afin d’identifier la nature du phénomène et son origine.

Sébastien Lecornu a salué l'adoption mardi du budget de la Sécurité sociale en nouvelle lecture à l'Assemblée, "après un débat exigeant, sans 49.3" et grâce à une "majorité de responsabilité" qui "montre que le compromis n’est pas un slogan". Le Premier ministre a également augmenté de 100 millions d'euros le Fonds d’intervention régional (FIR),destiné à la santé des territoires ultramarins. À La Réunion, le député Philippe Naillet a voté pour, tandis que Frédéric Maillot et Emeline K/Bidi se sont abstenus, et Karine Lebon, Perceval Gaillard, Jean-Hugues Ratenon et Joseph Rivière ont voté contre.

67 journalistes ont été tués dans l'exercice ou en raison de leur métier à travers le monde en un an, dont près de la moitié dans la bande de Gaza "sous le feu des forces armées israéliennes", accuse Reporters sans frontières dans son bilan 2025 publié mardi.

La CCIR organisait ce mardi 9 décembre 2025 la cérémonie de remise des diplômes au théâtre de Champ fleuri, à Saint- Denis. 602 diplômés ont été mis à l’honneur cette année, issus de trois filières phares, dont 267 dans le tertiaire, 186 dans le technique, et 149 en hôtellerie-restauration-tourisme (HRT)

Pour ce mercredi 10 décembre 2025, Matante Rosina regarde dans son pilon et trouve une nouvelle méthode pour faire ses prévisions météo. Elle jette du gros sel et l'écrase avec son kalou et elle découvre la forme d'un soleil. Pour l'après-midi, en soufflant un peu sur le gros sel pilé, le soleil disparait et elle remarque des nuages qui ont tout l'air d'être chargés de pluie. Les quelques grains de sel qui restent accrochés au fond annonce une mer calme. Quel temps chez vous ?