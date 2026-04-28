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Saint-Leu : un conducteur meurt après un malaise au volant, son fourgon percute le terre-plein central

  • Publié le 28 avril 2026 à 06:16
  • Actualisé le 28 avril 2026 à 07:06
pompiers sdis 974

(Actualisé) Ce mardi 28 avril 2026, un fourgon avec 5 personnes à son bord a fait une sortie de route et a heurté le terre-plein central au niveau du rond-point de Kélonia. Selon nos confrères de Réunion la 1re, le conducteur du véhicule aurait fait un malaise et n'aurait pas survécu. L'accident a eu lieu dans les alentours de minuit, les secours intervenus sur place ont quitté les lieux à 3 heures ce matin. (Photo d'illustration : Richard Bouhet/www.imazpress.com)

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Faits-divers, Saint-Leu, Accident de la route

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