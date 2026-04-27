À la une de ce mardi : consommation de drogues, orthophonistes, 'audiovisuel public , piratages, mini-entreprises et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce mardi 28 avril 2026 : - Consommation de drogues : La Réunion en grand danger, les autorités appellent à une mobilisation massive contre le fléau - Orthophonistes : jusqu'à deux ans d'attente pour un rendez-vous à La Réunion - Audiovisuel public : feu vert des députés au "rapport Alloncle", malgré des contestations - Vols de données en France : un phénomène massif aux finalités criminelles multiples - Saint-Denis : des centaines de jeunes attendus au festival régional des mini-entreprises - La pa Météo France i di, sé zot i di - Matin calme, après-midi plus instable dans le sud (Photo www.imazpress.com)

Réunis à la préfecture pour un comité de pilotage consacré aux addictions ce lundi 27 avril 2026, les représentants de l’État, de la santé, du secteur social et des collectivités ont tiré la sonnette d’alarme face à la progression rapide de la consommation de drogues à La Réunion. La situation, extrêmement préoccupante, poussent les autorités à lancer un appel à la mobilisation massive contre ce danger grave "pour l'avenir de l'île"

En France, les délais d'attente pour un rendez-vous avec un orthophoniste se sont considérablement allongés ces dernières années, avec de fortes disparités selon les territoires. À La Réunion, ce délai peut monter à près de deux ans pour les familles. Cela s'explique par la forte disparité d'installation des professionnels de santé sur le territoire, confrontés à des consultations en augmentation

Au bout de près de six mois de travaux sous haute tension, les députés de la commission d'enquête sur l'audiovisuel public ont adopté lundi le rapport de leur collègue Charles Alloncle (UDR, allié du RN), malgré de vives protestations de la gauche.

Une soixantaine de fédérations sportives, le ministère de l'Intérieur, l'Education nationale, l'ANTS... Le vol de données est "un phénomène massif catalyseur de multiples formes de criminalité", selon une analyse de la police consultée par l'AFP

La 9ᵉ édition du festival régional des mini-entreprises aura lieu au Domaine du Moca à Montgaillard (Saint-Denis) ce jeudi 30 avril 2026. "Près de 900 jeunes, venus de toute l’île, pour présenter les projets qu’ils ont imaginés, construits et développés tout au long de l’année scolaire" annonce Entreprendre pour Apprendre Réunion, organisateur de l'événement

Ce mardi 28 avril 2026, dans sa boule de cristal, Matante Rosina voit une matinée tranquille, avec quelques nuages qui passent entre Le Port et Sainte-Rose. Mais en tournant sa boule, elle voit les nuages grimper dans les montagnes et devenir plus sombres. Dans l’après-midi, des averses tombent, parfois fortes dans le sud, avec même un petit coup de tonnerre vers le volcan ou le Tampon. Certaines pluies peuvent glisser jusqu’au bord de mer. Le reste ne change pas beaucoup : il fait toujours aussi chaud, le vent reste doux, et la mer bouge juste un peu.