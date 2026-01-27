Place Publique confirme sa participation à la campagne municipale d’Éricka Bareigts à Saint-Denis

La commission nationale d’investiture de Place Publique, présidée par le député Aurélien Rousseau, a validé, lundi 26 janvier 2026, l’accord politique conclu entre Éricka Bareigts et les adhérents de Place Publique Réunion. Cette décision, actée, confirme l’engagement officiel de notre mouvement aux côtés de la liste conduite par Éricka Bareigts pour les élections municipales de Saint-Denis (Photo : rb/www.imazpress.com)

Christophe Estève, coordinateur de Place Publique pour les municipales à La Réunion, se réjouit de cette validation :

"La participation et l’implication des adhérents de Place Publique Réunion est logique. Nous avons une histoire partagée avec le Parti socialiste réunionnais et particulièrement avec la maire Éricka Bareigts. Ce partenariat, initié dès les élections européennes, s’est consolidé aux législatives et aux sénatoriales. Aujourd’hui, nous le poursuivons avec enthousiasme pour construire de belles victoires en 2026 et au-delà."

Ce rapprochement s’appuie également sur des résultats électoraux significatifs. Lors des élections européennes de juin 2024, la liste d’union portée par le Parti socialiste et Place Publique, conduite par Raphaël Glucksmann au niveau national, a obtenu une part importante des suffrages. À Saint-Denis, cette liste d’union est arrivée en deuxième position avec plus de 20 % des voix, témoignant de la dynamique collectée quand nos forces convergent.

Place Publique et Éricka Bareigts partagent une famille politique social-démocrate et un ensemble de valeurs communes fondées sur la justice sociale, la protection de l’environnement, et la responsabilité citoyenne. Ce socle de convictions guidera notre action commune tout au long de la campagne municipale.

Nous appelons les citoyennes et les citoyens de Saint-Denis à se joindre à nous pour porter un projet municipal ambitieux, fondé sur l’engagement collectif, l’équité territoriale et l’innovation sociale.

Christophe Estève

Co-référent Outre-mer de Place publique

Membre de l'assemblée politique nationale de Place publique

Rédacteur du comité technique national Outre-mer