Le nord et l'est de La Réunion en vigilance fortes pluies et orages

Météo France a émis un avis de vigilance jaune fortes pluies et orages pour l'est et le nord de La Réunion, à partir de 5 heures ce jeudi 19 mars 2026. La vigilance devrait être levée à 10 heures. On démarre donc la journée sous les nuages et parfois les orages avec une couverture nuageuse porteuse d'averses qui progresse ensuite dans l'intérieur, "mais les cumuls de pluie ne devraient pas constituer d'enjeu particulier", prévient Météo France (Photo : Richard Bouhet/www.imazpress.com)

Au fil de la journée, "toute l'île se retrouve sous les nuages avec par endroit quelques bonnes averses mais globalement les passages pluvieux restent dans la norme de saison".

Petit risque orageux cet après-midi sur les hauts du sud et de l'ouest.

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