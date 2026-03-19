Lionel Messi marque le 900e but de sa carrière

La superstar argentine Lionel Messi a inscrit mercredi le 900e but de sa carrière, mais n'a pas pu empêcher l'Inter Miami d'être éliminé contre Nashville en 8e de finale de la Ligue des champions Concacaf.

Messi, 38 ans, a ouvert le score dès la 7e minute d'une frappe rasante à domicile, dans ce match à élimination directe de la compétition régionale entre clubs.

Avec ce but, "La Pulga" totalise 81 réalisations avec Miami depuis son arrivée dans la Ligue nord-américaine de football (MLS) en 2023.

L'octuple ballon d'or avait auparavant inscrit 672 buts pour le géant espagnol Barcelone, 32 pour le Paris Saint-Germain, ainsi que 115 buts supplémentaires avec la sélection argentine.

Le 900e but de Messi intervient 21 ans après son tout premier chez les professionnels, lorsqu'il avait marqué à seulement 17 ans pour Barcelone lors d'une victoire 2-0 contre Albacete en 2005.

Son grand rival Cristiano Ronaldo, toujours actif à 41 ans, a lui déjà largement franchi la barrière des 900 buts en carrière: l'attaquant portugais détient le record avec 965 réalisations.

La légende brésilienne Pelé est souvent créditée de plus de 1.000 buts, mais ces chiffres font l'objet de débats. La plupart des statisticiens fixent son total officiel avec le Brésil, Santos et le New York Cosmos à 762.

- Sixième coupe du monde ? -

S'exprimant avant le 900e but de Messi, l'entraîneur de Miami et ancien coéquipier en sélection argentine et au Barça, Javier Mascherano, a qualifié le total de buts de la star de "dingue".

"Je n'ai pas beaucoup contribué à ses buts, ni par des passes décisives ni maintenant comme entraîneur", a déclaré Mascherano.

Néanmoins, "j'ai eu la chance de voir la plupart, ou beaucoup, des buts qu'il a marqués, de bien plus près que vous tous, et c'est un privilège."

Sacré en 2022 au Qatar, Messi entretient le flou à propos d'une 6e participation à la Coupe du monde, organisée en juillet prochain aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique.

L'Argentin a en revanche déjà prolongé son contrat avec l'Inter Miami jusqu'à la fin de la saison 2028.

Malgré son ouverture du score mercredi, le parcours de Miami en Ligue des champions Concacaf s'arrête là: Cristian Espinoza a égalisé à la 74e, portant le score à 1-1 et offrant la qualification pour les quarts à Nashville grâce à la règle des buts à l'extérieur, après un 0-0 à l'aller.

Les 672 buts de Messi inscrits avec le FC Barcelone sont arrivés en seulement 778 matchs — soit une moyenne de 0,86 par rencontre — aidant le club catalan à remporter 35 trophées avant son départ pour le Paris Saint-Germain en 2021.

En France, il a été l'auteur 32 buts en 75 matchs, remportant trois trophées dont deux titres de champion de Ligue 1.

A Miami, ses 81 buts ont été marqués en seulement 96 apparitions, contribuant à la victoire de l'équipe en Leagues Cup 2023 et en MLS Cup 2025.

Ses 115 buts en sélection ont été inscrits en 196 matchs, dont deux lors de la finale de la Coupe du monde 2022 remportée contre la France.



AFP