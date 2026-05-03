Saint-Paul : les élèves du lycée hôtelier Christian Antou ont rendez-vous pour un job dating

Le lundi 18 mai 2026, les lycéens ont rendez-vous pour une nouvelle édition des Rencontres emploi. Un job dating où des entreprises viennent directement à la rencontre des futurs diplômés au lycée hôtelier Christian Antou. Il reste donc deux semaines aux 200 lycéens concernés pour se préparer à leur premier entretien d'embauche (Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Les futurs diplômés du lycée hôtelier Christian Antou ont la possibilité de candidater à des postes dans ces établissements de l'île et de passer auprès de leurs responsables des entretiens de 20 minutes.

Objectifs : "trouver une suite à leur parcours, que ce soit sous la forme d'embauche ou de poursuite d'études via l'apprentissage" affirme la direction du lycée.

La direction de l'établissement explique : "Sur la journée du lundi 18 mai, une dizaine d'entreprises viendra au lycée à la rencontre de nos 200 élèves concernés. Ces derniers auront l'occasion de postuler auprès d'entreprises reconnues du secteur. Ou encore de prendre des renseignements auprès d'organismes tels que le CNARM et le CFA Académique".

Cet événement répond à une double difficulté, celle des entreprises de l'hôtellerie-restauration à recruter et à nos élèves de s'insérer dans le monde du travail.

Les Rencontres emploi du lycée hôtelier Christian Antou ont été créées en 2024 par le bureau des entreprises à destination des élèves de terminale CAP et Bac Pro ainsi que des 2 e années de BTS qui s'apprêtent à être diplômés et à se lancer sur le marché du travail.

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