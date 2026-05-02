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Disparition inquiétante au Tampon : la gendarmerie lance un appel à témoin pour retrouver Marie Elisabeth Kbidi

  • Publié le 2 mai 2026 à 20:19
  • Actualisé le 2 mai 2026 à 20:23
Disparition inquiétante au Tampon : la gendarmerie lance un appel à témoin pour retrouver Marie Elisabeth Kbidi

Marie Elisabeth Chrysot, épouse Kbidi, a quitté son domicile du Tampon ce samedi 2 mai 2026, entre 15 heures et 15 heures 30. Depuis, ses proches sont sans nouvelles. La gendarmerie de La Réunion lance donc un avis de recherche pour tenter de la retrouver. Si vous l'avez vu, contactez la gendarmerie du Tampon. (Photo www.imazpress.com et Gendarmerie de La Réunion)

"Toute information peut être précieuse", assure la gendarmerie dans une publication sur sa page Facebook. Marie Elisabeth Kbidi pourrait circuler à bord d’une Peugeot 508 blanche, immatriculée DP-107-QG.

Si vous avez la moindre information, contactez la brigade du Tampon au 02 62 27 00 08 ou composez le 17.

www.imazpress.com/[email protected]

 

Marie Elisabeth Kbidi, Disparition, Gendarmerie, Le Tampon

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