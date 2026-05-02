À retenir ce soir : cycliste hélitreuillé, guerre au Moyen-Orient, Thierry Robert sur les carburants, incendie et indémnité "grands rouleurs"

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce samedi 2 mai 2026 : - Salazie : un cycliste grièvement blessé après une collision avec une voiture - Un responsable iranien juge "probable" une reprise de la guerre avec les Etats-Unis - Hausse des carburants : le Pact propose 5 mesures pour protéger tous les Réunionnais - Sainte-Clotilde : plusieurs véhicules ravagés par un incendie sur un parking - Les modalités de l'indemnité carburant pour les "travailleurs modestes grands rouleurs" publiée au JO

Un accident de la circulation impliquant un cycliste et une voiture s’est produit ce samedi 2 mai 2026, à Salazie. La victime, blessée, a été évacuée par hélicoptère. Son pronostic vital n'est pas engagé.

Un responsable militaire iranien a jugé samedi "probable" une reprise de la guerre avec les Etats-Unis, après le rejet par Donald Trump d'une nouvelle offre de Téhéran pour relancer les négociations de paix.

Le conflit dans le détroit d'Ormuz a déclenché une onde de choc directe sur les pompes à carburant de La Réunion. Le préfet lui-même a reconnu que les prix pourraient « tangenter les 2 euros » — un niveau inédit depuis la crise ukrainienne de 2022. Pour des dizaines de milliers de Réunionnaises et de Réunionnais qui vivent sous le seuil de pauvreté, ce n'est pas une statistique : c'est une asphyxie quotidienne.

Un incendie s’est déclaré ce samedi 2 mai 2026 sur le parking du magasin Decathlon, dans le quartier de Primat à Sainte-Clotilde. Plusieurs voitures ont été touchées, dont quatre entièrement détruites. Aucun blessé n'est à déplorer.

Les modalités de l'indemnité carburant de 50 euros destinée aux trois millions de "travailleurs modestes grands rouleurs", annoncée le 22 avril par le gouvernement face à la flambée persistante des prix des carburants, ont été publiées samedi au Journal officiel.