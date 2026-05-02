À retenir ce soir : cycliste hélitreuillé, guerre au Moyen-Orient, Thierry Robert sur les carburants, incendie et indémnité "grands rouleurs"

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce samedi 2 mai 2026 : - Salazie : un cycliste grièvement blessé après une collision avec une voiture - Un responsable iranien juge "probable" une reprise de la guerre avec les Etats-Unis - Hausse des carburants : le Pact propose 5 mesures pour protéger tous les Réunionnais - Sainte-Clotilde : plusieurs véhicules ravagés par un incendie sur un parking - Les modalités de l'indemnité carburant pour les "travailleurs modestes grands rouleurs" publiée au JO
Salazie : un cycliste grièvement blessé après une collision avec une voiture
Un accident de la circulation impliquant un cycliste et une voiture s’est produit ce samedi 2 mai 2026, à Salazie. La victime, blessée, a été évacuée par hélicoptère. Son pronostic vital n'est pas engagé.
Un responsable iranien juge "probable" une reprise de la guerre avec les Etats-Unis
Un responsable militaire iranien a jugé samedi "probable" une reprise de la guerre avec les Etats-Unis, après le rejet par Donald Trump d'une nouvelle offre de Téhéran pour relancer les négociations de paix.
Hausse des carburants : le Pact propose 5 mesures pour protéger tous les Réunionnais
Le conflit dans le détroit d'Ormuz a déclenché une onde de choc directe sur les pompes à carburant de La Réunion. Le préfet lui-même a reconnu que les prix pourraient « tangenter les 2 euros » — un niveau inédit depuis la crise ukrainienne de 2022. Pour des dizaines de milliers de Réunionnaises et de Réunionnais qui vivent sous le seuil de pauvreté, ce n'est pas une statistique : c'est une asphyxie quotidienne.
Sainte-Clotilde : plusieurs véhicules ravagés par un incendie sur un parking
Un incendie s’est déclaré ce samedi 2 mai 2026 sur le parking du magasin Decathlon, dans le quartier de Primat à Sainte-Clotilde. Plusieurs voitures ont été touchées, dont quatre entièrement détruites. Aucun blessé n'est à déplorer.
Les modalités de l'indemnité carburant pour les "travailleurs modestes grands rouleurs" publiée au JO
Les modalités de l'indemnité carburant de 50 euros destinée aux trois millions de "travailleurs modestes grands rouleurs", annoncée le 22 avril par le gouvernement face à la flambée persistante des prix des carburants, ont été publiées samedi au Journal officiel.