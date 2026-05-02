Salazie : un cycliste grièvement blessé après une collision avec une voiture

Un accident de la circulation impliquant un cycliste et une voiture s’est produit ce samedi 2 mai 2026, à Salazie. La victime, blessée, a été évacuée par hélicoptère. Son pronostic vital n'est pas engagé. (Photo d'illustration Richard Bouhet / www.imazpress.com)

Un accident s’est produit ce samedi dans le secteur de Salazie, impliquant un cycliste et un automobiliste. Selon les informations rapportées par L’info.re, le conducteur du véhicule aurait perdu le contrôle avant de percuter le cycliste.

Blessée, la victime a été prise en charge par les secours puis évacuée par l’hélicoptère du SMUR. Le pronostic vital du cycliste n’est toutefois pas engagé.

Durant l’intervention des secours, la circulation a été temporairement interrompue dans le secteur. Une enquête a été ouverte afin de déterminer dans quelles circonstances s'est déroulé cet accident.