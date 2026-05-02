Sainte-Clotilde : plusieurs véhicules ravagés par un incendie sur un parking

(Actualisé) Un incendie s’est déclaré ce samedi 2 mai 2026 sur le parking du magasin Decathlon, dans le quartier de Primat à Sainte-Clotilde. Plusieurs voitures ont été touchées, dont quatre entièrement détruites. Aucun blessé n'est à déplorer. (Photo Stephan Laï-Yu / www.imazpress.com)

Un incendie s’est déclaré ce samedi à la mi-journée sur le parking de Decathlon à Sainte-Clotilde. Très rapidement, photos et vidéos de l'incendie ont été partagées sur les réseaux sociaux. Alertés en début d'après-midi, les sapeurs-pompiers sont intervenus pour maîtriser un feu initialement parti d’un véhicule, une Peugeot 208, précisent nos confrères de Réunion la 1ère.

Mobilisant une dizaine de soldats du feu et deux camions, l’intervention a permis de contenir rapidement la propagation des flammes. Le sinistre a été maîtrisé peu avant 14 heures.

Au total, six véhicules ont été touchés par l’incendie, dont quatre entièrement détruits. Les circonstances exactes du départ de feu restent à déterminer.