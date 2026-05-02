Saint-Pierre : ville et Handicap, une journée pour changer les regards et renforcer le vivre-ensemble

Au cœur des Jardins de la plage, la ville de Saint-Pierre a une nouvelle fois affirmé son engagement en faveur de l’inclusion à travers l’opération "Saint-Pierre, Ville et Handicap". Cette journée de sensibilisation, ouverte à tous les publics, a rassemblé scolaires, associations, partenaires institutionnels et citoyens autour d’un objectif commun : mieux comprendre le handicap et faire évoluer les mentalités.

Dès les premières heures de la matinée, partenaires et organisateurs se sont mobilisés pour installer un véritable village dédié à l’échange et à la découverte.

À partir de 8h30, élèves des classes Ulis et classes ordinaires, structures médico-sociales et associations ont progressivement investi les lieux, donnant le coup d’envoi d’une journée riche en rencontres.

Sur le podium, chants, danses et diverses prestations artistiques se sont succédé, valorisant l’expression et les talents de chacun dans une atmosphère conviviale et bienveillante.

Tout au long de la manifestation, le village d’exposants a proposé une grande diversité d’animations. Les étudiants de l’IUT, issus de la filière Carrières sociales, ont proposé des ateliers immersifs et pédagogiques.

- Une approche concrète de l’inclusion -

Initiation à la langue des signes, parcours en fauteuil roulant ou encore mises en situation autour de handicaps moteurs et sensoriels ont permis aux participants de se confronter, le temps d’un instant, à des réalités souvent méconnues.

Ces expériences, accessibles à tous, visaient à sensibiliser les plus jeunes comme les adultes, tout en favorisant une approche concrète de l’inclusion.

À leurs côtés, associations et prestataires spécialisés ont présenté leurs actions, leurs projets ainsi que des équipements adaptés, contribuant à informer le public et à valoriser les solutions existantes. Des espaces ludiques, tels que les stands de maquillage, photobox ou karaoké, ont également permis de renforcer la dimension festive de l’événement, tout en encourageant les échanges entre les participants.

La présence des élus municipaux, Nadège Narinssamy, en charge de l'inclusion des personnes en situation de handicap, et Roger Selly, délégué à l’action sociale, a souligné l’importance de cette initiative dans la politique publique locale.

Madame Narinssamy a notamment rappelé avec force que le handicap ne définit jamais une personne, insistant sur le rôle des regards, des préjugés et de l’indifférence dans la construction des obstacles.

À travers cette mobilisation collective, "Saint-Pierre, ville et Handicap" crée des passerelles entre les publics et valorise les initiatives locales. Cette journée contribue à ancrer durablement les valeurs de respect, d’écoute et de solidarité.

Une dynamique essentielle pour construire une société où la différence n’est plus perçue comme une limite, mais comme une richesse partagée.

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