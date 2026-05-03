[Vidéos] Dauphins piégés par des fils de pêche : Globice Réunion alerte sur un "danger extrême"

Après deux incidents survenus en avril au large de La Réunion, l’association Globice tire la sonnette d’alarme sur les risques liés aux lignes de pêche abandonnées en milieu côtier. (Photos - Capture d'écran Globice Réunion)

L’alerte est lancée par Globice Réunion. Dans une publication publié ce samedi 2 mai, l’association raconte qu'au cours du mois d’avril, deux dauphins côtiers ont été retrouvés piégés dans des lignes abandonnées, à une vingtaine de jours d’intervalle, dans la baie de La Possession et celle de Saint-Paul. "Elles illustrent le danger extrême que peut constituer l’enchevêtrement des dauphins dans du fil de pêche", insiste l’association.

Ces fils synthétiques, très résistants, sont notamment utilisés pour la pêche au lancer longue distance ou au drone, une pratique pourtant interdite à La Réunion. Une fois abandonnés, ils s’accrochent aux coraux et aux rochers, formant de véritables pièges sous-marins.

- Un risque vital pour les animaux marins -

Les conséquences peuvent être dramatiques. "Prisonniers de ces lignes abandonnées, ils peuvent se blesser, rester captifs dans un petit périmètre et, dans le pire des cas, ne plus pouvoir aller chercher l’oxygène dont ils ont un besoin vital", alerte Globice.

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Dans les deux cas observés, les dauphins ont pu être secourus grâce à l’intervention rapide de professionnels en mer. L’association salue notamment l’action des moniteurs présents lors des sorties cétacés : "ils ont heureusement réussi à agir rapidement pour libérer les dauphins".

- Appel à la vigilance et au signalement -

Face à ces situations encore rares mais préoccupantes, Globice appelle à la vigilance du public. "Dans de telles situations, n'hésitez pas à contacter le réseau Echouages de Globice au 0692 65 14 71 afin de solliciter l'aide de professionnels habilités aux interventions ou afin de rendre compte de ces incidents", rappelle l’association.

Au-delà de ces interventions, l’enjeu est aussi de mieux comprendre ces phénomènes pour prévenir leur répétition. "La connaissance de ces cas de figure assez inédits et intrigants permet d'engager les actions nécessaires pour mieux les comprendre et tenter de les prévenir à l'avenir", conclut Globice.

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