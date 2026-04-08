[Photos] Une cinquantaine de grands dauphins observés au large de la coulée de lave

Scène insolite ce week-end de Pâques, au large du Piton de la Fournaise. Environ 50 grands dauphins ont été aperçus à proximité de la zone où la lave a récemment rencontré l’océan. (Photos DR Bernard Rota - Globice Réunion)

Alors que la nouvelle plateforme, formée par l’entrée de la lave dans la mer, continue de susciter la curiosité, ce sont cette fois ses visiteurs marins qui ont attiré l’attention.

Une cinquantaine de Tursiops truncatus, plus connus sous le nom de grands dauphins, ont été observés ce week-end pascal près du secteur où la lave du Piton de la Fournaise s’est déversée dans l’océan.

Entre activité volcanique et agitation marine, le spectacle a surpris les personnes présentes sur place. "Un spectacle inhabituel", souligne Globice dans un post Instagram.

Comme le précise l'association Globice, dédiée à la science et à la conservation des cétacés de La Réunion et de l'Océan indien, la présence de ces mammifères marins dans ce secteur n’est pas courante.

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