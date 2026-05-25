À la une de ce mardi : carburants des pompiers, grève des assistants familiaux, Iran, permis retiré, Bal la poussière et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce mardi 26 mai 2026 : - Carburants : les pompiers de La Réunion payent une taxe à la pompe, les pompiers de l’Hexagone sont exonérés - Assistants et accueillants familiaux du Département en grève, ils demandent de meilleures conditions de travail - Les États-Unis frappent l'Iran malgré les progrès des négociations - Contrôles routiers : un jeune conducteur de 17 ans contrôlé à 148 km/h, son permis immédiatement retiré - Saint-Benoît : le Bal la poussière de Lorkès Tapok fait vibrer la Marine - La pa Météo France i di, sé zot i di - Du soleil et du vent ce mardi (Photo www.imazpress.com)

Depuis 2023, tous les services départementaux d'incendie et de secours (Sdis) de France bénéficient d'une exonération d'accise sur les carburants de leurs véhicules. Une mesure votée par le Parlement et précisée par un décret en 2024. Mais à La Réunion, cette exonération ne s'applique pas. En cause : une fiscalité locale spécifique, qui place la décision entre les mains, notamment, de la Région. Résultat, le Sdis réunionnais continue de payer des taxes sur son carburant, contrairement à ses homologues de l'Hexagone.

Ce mardi 26 mai 2026, le Syndicat des assistants maternels, assistants familiaux et accueillants familiaux (SAMFFA 974) a appelé à la grève dès 8 heures devant les locaux du Conseil Départemental de La Réunion. Il réclame une amélioration des conditions de travail et de rémunération des salariés.

Les Etats-Unis ont annoncé lundi avoir frappé des sites de missiles dans le sud de l'Iran, malgré les apparents progrès des négociations pour arriver à un règlement de la guerre au Moyen-Orient.

Les effectifs de police ont réalisé sur le département 33 opérations de sécurisation et de sécurité routière au cours de ce week-end prolongé du 22 au 25 mai 2026 permettant de relever 463 infractions dont 34 délits. Côté gendarmerie, 149 infractions ont été relevées sur 17 opération de contrôles.

Dimanche 24 mai 2026, le Bisik a réuni musique, patrimoine et convivialité sur le site de la Marine à Saint-Benoît, à l’occasion d’un Bal La Poussière animé par Lorkès Tapok. Une après-midi festive placée sous le signe du partage et de la mémoire réunionnaise.

Pour ce mardi 26 mai, Matante Rosina prévoit une belle journée ensoleillée sur l’ensemble de l’île, avec quelques nuages dans les hauts de l’ouest l’après-midi. Le vent de secteur est à nord-est sera bien présent, avec des rafales pouvant atteindre 50 à 60 km/h dans plusieurs régions. Les températures grimpent jusqu’à 31°C sur le littoral. Une journée lumineuse, mais bien ventilée