CHU Félix Guyon : trois jours de grève pour dénoncer les conditions de travail

À l'appel de la CFDT, des salariés du CHU à Saint-Denis distribuent des tracts près du centre hospitalier ce mardi 26 mai 2026. Le syndicat entame une grève de trois jours jusqu'au 28 mai 2026 pour dénoncer le plan d'équilibre du CHU qui "entraîne un déséquilibre". Les agents hospitaliers réclament de meilleures conditions de travail (Photos : CFDT)

"Vous méritez des soins des qualités et le respect de vos familles", lance la CFDT. Or "le plan de retour à l’équilibre entraîne le déséquilibre dans la prise en charge de nos patients et familles", poursuit le syndicat.

"Manque de matériel, difficulté de paiement des fournisseurs... tout cela se répercute sur la chaine de prise en charge", dénonce la CFDT.

- Les agents hospitaliers réclament de meilleures conditions de travail -

La CFDT réclame l'augmentation générale des salaires, prenant en compte à minima la perte du pouvoir d'achat depuis 30 ans mais également le versement inconditionnel des 183 euros pour toutes et tous, le financement des établissements à hauteur des besoins.

Le syndicat demande au ministère de la Santé la création des postes nécessaires, soit l'amélioration des conditions de travail.

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