Contrôles routiers : 612 infractions relevées par les forces de l'ordre, 12 permis retirés

Les effectifs de police ont réalisé sur le département 33 opérations de sécurisation et de sécurité routière au cours de ce week-end prolongé du 22 au 25 mai 2026 permettant de relever 463 infractions dont 34 délits. Côté gendarmerie, 149 infractions ont été relevées sur 17 opération de contrôles (Photo d'illustration Stephan Laï-Yu / www.imazpress.com)

- Côté police -

- conduite sous l'Empire d'un État Alcoolique : 07 (taux compris entre 0,43 et 0,85 mg / l d'air expiré)

- conduite sous l'emprise de stupéfiants : 03

- refus d'obtempérer : 04

- défaut d'assurance : 14

- défaut de permis de conduire : 06

198 fonctionnaires de police ont été mobilisés à cette occasion. Au cours de ces différents contrôles, les forces des Polices locales ont également procédé à la constatation de 429 autres diverses contraventions au code de la route dont :

- conduite sous l'Empire d'un État Alcoolique : 01

- excès de vitesse : 343

- feu rouge / stop / priorité : 14

- défaut de contrôle technique : 14

- défaut de Brevet de Sécurité Routière : 01

- défaut de port de casque : 02

- défaut de port de la ceinture de sécurité : 04

- usage d'un téléphone tenu en mains par le conducteur d'un véhicule : 08

- autres : 42

- Côté gendarmerie -

Ce lundi 25 mai 2026, un jeune conducteur âgé de 17 ans a été contrôlé à 148 km/h sur la RN1, dan sla commune de Saint-Leu, sur une portion de route ou la vitesse est limitée à 100 km/h. Son permis a fait l'objet d'une rétention immédiate.

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