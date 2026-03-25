Volcan : la plateforme n'est pas une plage rappelle la préfecture

"Vous marchez sur une croûte fine et instable. Elle peut céder d’un seul coup" c’est le message que la préfecture diffuse ce mercredi 25 mars 2026. Même si le sol noir peut sembler sec et solide, ce n'est pas le cas et il existe un "risque réel d’effondrement et de chute dans l’océan ou la lave" selon la préfecture. De plus, la plateforme recouvre de la lave qui est encore à 1.000°C ce n'est pas une plage (Photo : Emmanuel Grondin/www.imazpress.com)

Cela nous parait surprenant, mais il faut le rappeler : ne marchez pas sur la lave. Voilà, c'est fait.

Dans une publication Facebook, la préfecture de La Réunion demande aux promeneurs du côté du volcan, de ne pas marcher sur la nouvelle plateforme sur l’océan. Non, vous ne pouvez pas y aller. Oui, c’est dangereux : ce n'est pas une plage.

La préfecture explique : "Sous cette plateforme formée au contact de la lave et de l’océan, de la lave circule en tunnel à plus de 1000°C".

- Une zone dangereuse -

La zone est strictement interdite d’accès. Risque réel d’effondrement et de chute dans l’océan ou la lave

"Ce n’est ni un site touristique ni un spot photo. C’est un danger mortel" peut-on lire sur la publication partagée par la préfecture.

- Modification de la qualité de l'air dans le secteur-

Dans un communiqué partagé il y a quelques jours, la préfecture de La Réunion attirait l'attention de la population sur les modifications de la qualité de l'air dans le secteur du volcan et de la route des laves.

"L’éruption volcanique émet dans l’air de nombreuses substances susceptibles de se disperser sur une vaste distance telles que le dioxyde de soufre (SO₂), un gaz irritant des voies respiratoires".

"Les coulées de lave actuelles embrasent la végétation qu’elles traversent et donnent lieu à des fumées de feux de forêt"

"Enfin, la lave qui entre en contact avec l’eau de mer peut provoquer l’émission d’un panache de gaz acide ainsi que de particules solides fines (phénomène dénommé "laze").

- Conduite à tenir lors de l’observation sur site du volcan ou des coulées de lave -

Des niveaux élevés en SO2 ou particules en suspension notamment peuvent ponctuellement survenir. Autour du laze, des niveaux élevés d’un ensemble de substances dangereuses pour la santé peuvent aussi survenir.

C’est pourquoi, il est recommandé :

- Aux personnes vulnérables qui souhaitent se rendre sur le site de demander au préalable l'avis à leur médecin traitant.

- En cas de gêne respiratoire ou cardiaque (essoufflement, sifflement, palpitations), de quitter la zone et de consulter rapidement un médecin.

Dans tous les cas, les zones d’exclusion au public (enclos, périmètre de sécurité autour du laze) doivent être rigoureusement respectées. Seule la RN2 est accessible : il est strictement interdit de quitter cet axe, que ce soit pour pénétrer dans la forêt ou pour tenter de rejoindre le littoral.

Les zones situées entre la coulée et la mer ne sont pas sécurisées et présentent des risques importants. Les sentiers situés à proximité des coulées de lave demeurent strictement interdits d’accès.

- Vigilance face aux retombées de "cheveux de Pélé" -

L’éruption volcanique en cours du Piton de La Fournaise peut s’accompagner de retombées de cheveux de Pélé, fibres de verre volcanique sous forme de fins filaments de lave (aspect de fils brillants, de quelques centimètres de longueur, impalpables et cassants)

- En cas de retombées de cheveux de Pélé, il est recommandé à la population d’être vigilante et de suivre les mesures suivantes :

- Éviter la fréquentation par les enfants des espaces extérieurs où la présence de cheveux de Pélé est relevée ;

- Nettoyer les surfaces afin qu’elles soient débarrassées des cheveux de Pélé, qui s’y seraient accumulés ;

- Laver soigneusement les légumes et les fruits provenant des jardins ;

- Éviter le contact entre la nourriture et les surfaces sur lesquelles se seraient accumulés des cheveux de Pélé ; notamment lors des pique-niques sur site ;

- Éviter de manipuler les cheveux de Pélé à main nue ; et en cas de contact avec des cheveux de Pélé, laver les mains soigneusement avec de l’eau.

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