[Photos] Sainte-Marie : un éléphant de mer se balade au port

Ce mercredi 15 avril 2026, un éléphant de mer a élu domicile dans le port de Sainte-Marie. L'animal se balade sous l'oeil de spectateurs curieux, venus observer ce spectacle plutôt rare. Ce n'est pas la première fois qu'un éléphant de mer est observé à La Réunion, mais l'événement reste inhabituel (Photos : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

"C'est inhabituel mais ce n'est pas rare", confirme l'association Globice, contactée par Imaz Press."Cette espèce vit dans les terres australes. Certains juvéniles peuvent s'aventurer plus au Nord dans leur quête de nourriture. L'individu n'a pas l'air spécialement en détresse. Le réseau échouage que nous coordonnons suit l'affaire", détaille-t-elle.

"Nous avons eu plusieurs cas d'éléphants de mer présents sur nos côtés. Le dernier en 2022 fut assez tragique car l'animal affaiblit était mort asphyxié dans les filets anti-requins de Boucan-Canot", rappelle Globice.

La dernière observation en date a été rapportée en septembre 2022 par Globice, au large de La Réunion.

Avant cela, un autre spécimen avait échoué sur nos côtes en décembre 2021."Il est commun chez ces animaux de s'échouer sur les rivages pour se reposer ou effectuer leur mue", rapportait Globice à l'époque. Les secours avaient été mobilisés pour remettre la femelle à l'eau.

Quelques jours plus tard, l'animal était réapparu dans les eaux du port, et avait passé plusieurs jours à se balader entre les darses, jusqu'à qu'il soit retrouvé avec un hameçon coincé dans la bouche. Les vétérinaires de Globice s'était mobilisés pour l'opérer.

Si tout s'est bien déroulé, le 12 janvier 2022, l'éléphante de mer avait malheureusement été retrouvée morte à Boucan Canot. L'animal est décédé par noyade, enchevêtré dans les filets de protection de la baignade.

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