Saint-Suzanne : un piéton mortellement percuté sur la RN2

Dans des circonstances encore indéterminées, un piéton a été mortellement percuté sur la RN2 à Sainte-Suzanne vers 21h30 ce samedi 2 mai 2026. L'accident a eu lieu au niveau de la Commune Bègue près de la station essence dans le sens nord vers l'est. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de cet accident qui porte à 13 le nombre de tués sur les routes de La Réunion depuis le début de l'année (Photo Stéphan Laï-Yu / www.imazpress.com)