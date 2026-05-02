À la une de ce dimanche : piéton tué, danseuse réunionnaise, bassin Cerise, insolite, inégalités dans l'assiette et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce dimanche 2 mai 2026 : - Saint-Suzanne : un piéton mortellement percuté sur la RN2 - Admise dans trois prestigieuses écoles internationales, la danseuse réunionnaise Lilou Cecchet, s'envole pour le conservatoire de Paris - Bassin Cerise : un petit paradis discret à Saint-Benoît - Insolite : sauts périlleux et roulades dans le sable en Afghanistan, un demi-poulet à 40 euros et un cartel de chips - Dans l'assiette des Européens, 10.000 ans d'inégalités de genre - La pa Météo France i di, sé zot i di - Un dimanche sous le soleil (Photo www.imazpress.com)

Dans des circonstances encore indéterminées, un piéton a été mortellement fauché la RN2 à Sainte-Suzanne vers 21h30 ce samedi 2 mai 2026. L'accident a eu lieu au niveau de la Commune Bègue près de la station essence dans le sens nord vers l'est. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de cet accident qui porte à 13 le nombre de tués sur les routes de La Réunion depuis le début de l'année

À seulement 18 ans, Lilou Cecchet, lycéenne à Saint-Denis, a été admise dans plusieurs grandes écoles de danse en Hexagone et à l’international. Une consécration pour celle qui rêve de devenir danseuse professionnelle. À quelques mois du grand départ, elle a choisi le Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris.

Niché dans un écrin de verdure, le bassin Cerise ce situe dans les hauteurs de l'est, à Saint-Benoît. Imaz Press vous fait découvrir ce site à travers ces images réalisées en drone.

Vous avez demandé le menu du zot lé pa payé pou kroir de cette semaine du lundi 27 avril au vendredi 1 er mai 2026, le voici. Ils roulent, courent ou enchaînent les sauts périlleux : en Afghanistan, et lors des fêtes, hommes et garçons se retrouvent sur la montagne de Reg-e-Rawan, dans l'est du pays, pour dévaler sa pente abrupte et sableuse. Un demi-poulet à 40 dollars et un cartel de chips

Des archéologues ont mis en évidence l'existence d'inégalités alimentaires fortement marquées par le genre depuis 10.000 ans en Europe, les femmes consommant systématiquement moins de protéines animales que les hommes.

Pour ce dimanche 3 mai 2026, Matante Rosina prévoit une journée bien calme avec un vent faible sur l'ensemble de l'île. La matinée s'annonce ensoleillée avant que quelques averses fassent leur apparition l'après-midi. En soirée, les nuages s'effacent progressivement pour laisser place à un beau ciel étoilé.