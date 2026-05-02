Vous avez demandé le menu du zot lé pa payé pou kroir de cette semaine du lundi 27 avril au vendredi 1 er mai 2026, le voici. Ils roulent, courent ou enchaînent les sauts périlleux : en Afghanistan, et lors des fêtes, hommes et garçons se retrouvent sur la montagne de Reg-e-Rawan, dans l'est du pays, pour dévaler sa pente abrupte et sableuse. Un demi-poulet à 40 dollars et un cartel de chips (Photo AFP)

Ils roulent, courent ou enchaînent les sauts périlleux : le vendredi, jour de week-end en Afghanistan, et lors des fêtes, hommes et garçons se retrouvent sur la montagne de Reg-e-Rawan, dans l'est du pays, pour dévaler sa pente abrupte et sableuse.

Imran Saeedi, un lycéen de 16 ans, prend son élan et descend en courant dans le sable couleur miel. D'un coup, il se retourne et effectue un salto arrière en pleine pente.

Ses amis, postés sur les côtés de la piste immortalisent ses prouesses sur leur téléphone. D'autres applaudissent les figures acrobatiques.

"Bien sûr j'ai peur quand je fais un saut ou un salto, et bien sûr on peut se blesser, mais malgré tout, j'aime le plaisir et l'amusement que cela me procure", confie le jeune homme qui en plus de ses études travaille dans un magasin pour gagner un peu d'argent durant la semaine.

"Comme je ne peux pas fréquenter un club de gym en raison de mes horaires, je viens ici pratiquer et j'apprends", explique-t-il. "Dès le début de la semaine, je commence à attendre le week-end pour venir à Reg-e-Rawan ("les sables mouvants", en Dari une des langues locales) pour m'amuser".

Avant de pouvoir éprouver ces sensations de glisse et de détente, il a dû grimper à pied jusqu'en haut de la montagne, un défi, qui prend une heure ou plus, selon la forme physique de chacun.

Longue d'un kilomètre et large de 500 mètres, la piste sableuse de Reg-e-Rawan date d'il y a plusieurs milliers d'années, affirme à l'AFP le directeur du tourisme au département pour la culture de Kapisa, Nusratullah Nusrat.

Le restaurant de Hugo Hivernat n'était ouvert que depuis quelques jours lorsqu'il s'est retrouvé pris dans un débat sur le coût de la vie à New York pour avoir fixé le prix d'un demi-poulet rôti à 40 dollars.

Pour certains, ce tarif exorbitant met en évidence à quel point manger au restaurant dans une des villes les plus chères du pays est devenu hors de prix.

"Nous sommes à la merci de la crise du pouvoir d'achat" à New York affirme le cuisinier français à l'AFP, dans son restaurant Gigi's, situé dans un quartier branché de Brooklyn.

"Peut-être que les gens croient qu'avec nos poulets à 40 dollars nous conduisons une Porsche le week-end dans les Hamptons -- une région balnéaire huppée près de New York, ndlr -- , mais nous sommes comme tout le monde", ajoute-t-il.

L'inquiétude concernant le coût de la vie à New York a notamment été l'un des sujets clés de la campagne de Zohran Mamdani, le nouveau maire, marqué à gauche, de la ville.

Selon un rapport publié en février, les prix des menus dans les restaurants new-yorkais ont augmenté de 43,6% au cours de la décennie avant 2023, contre 42,8% en moyenne au niveau national.

Trois des principaux fabricants italiens de chips et de popcorn ont été sanctionnés en Italie en raison d'une entente sur les prix de leurs produits vendus en supermarché, a annoncé mardi l'autorité italienne de la concurrence

Les groupes Pata et Preziosi Food ont écopé chacun d'un peu plus de 7,5 millions d'euros d'amende et Amica Chips de 8,24 millions d'euros, soit une sanction totale de 23,3 millions d'euros, a indiqué l'AGCM dans un communiqué.

"Les trois sociétés ont mis en œuvre une entente secrète unique, complexe et continue afin de se répartir l’approvisionnement en snacks salés" produits pour les marques de la grande distribution, en "coordonnant leurs politiques commerciales respectives", a précisé l'AGCM.

Les trois entreprises ont vu leur amende réduite après avoir reconnu leur culpabilité et collaboré à l'enquête, a ajouté l'autorité de la concurrence.

L'enquête avait démarré en 2024 après une dénonciation anonyme sur le site de l'AGCM.

Les sociétés coordonnaient les offres présentées aux chaînes de supermarchés pour ne pas avoir à baisser leurs prix, a précisé l'autorité de la concurrence dans sa décision.

En 2016 par exemple, Pata et Amica Chips ont accordé leurs offres présentées aux supermarchés Lidl. A partir de 2019, Preziosi Food est entré dans l'entente en fournissant exclusivement les supermarchés du sud de l'Italie, tandis qu'Amica Chips se réservait le centre et le nord du pays.

Selon des messages échangés sur WhatsApp en 2022 entre deux responsables d’Amica Chips, Preziosi Food refusait de produire des volumes supplémentaires de snacks pour des dépôts Lidl situés sur le territoire d'Amica Chips.

En mai 2024, le responsable commercial de Preziosi Food avait demandé au directeur des ventes d’Amica Chips si ce dernier avait été contacté par Lidl, notamment au sujet des snacks à la tomate et au basilic. Une rencontre entre ces deux personnes avait eu lieu près du lac de Garde.

Au cours des semaines suivantes, les sociétés Pata et Amica Chips se sont coordonnées afin d’éviter que Pata, sollicitée par Lidl, ne révise ses prix en baisse.

L'entente entre Pata et Amica Chips, entreprises familiales dont les chiffres d'affaire sont proches de 150 millions d'euros, a duré plus de huit ans, entre 2016 et 2024. Preziosi Food est une plus petite société, qui a été rachetée en 2025 par un fabricant maltais.

www.imazpress.com avec AFP / [email protected]