L'Italie sanctionne un cartel de chips

Trois des principaux fabricants italiens de chips et de popcorn ont été sanctionnés en Italie en raison d'une entente sur les prix de leurs produits vendus en supermarché, a annoncé mardi l'autorité italienne de la concurrence (AGCM). (Photo d'illustration : Richard Bouhet/www.imazpress.com

Les groupes Pata et Preziosi Food ont écopé chacun d'un peu plus de 7,5 millions d'euros d'amende et Amica Chips de 8,24 millions d'euros, soit une sanction totale de 23,3 millions d'euros, a indiqué l'AGCM dans un communiqué.

"Les trois sociétés ont mis en œuvre une entente secrète unique, complexe et continue afin de se répartir l’approvisionnement en snacks salés" produits pour les marques de la grande distribution, en "coordonnant leurs politiques commerciales respectives", a précisé l'AGCM.

Les trois entreprises ont vu leur amende réduite après avoir reconnu leur culpabilité et collaboré à l'enquête, a ajouté l'autorité de la concurrence.

L'enquête avait démarré en 2024 après une dénonciation anonyme sur le site de l'AGCM.

Les sociétés coordonnaient les offres présentées aux chaînes de supermarchés pour ne pas avoir à baisser leurs prix, a précisé l'autorité de la concurrence dans sa décision.

En 2016 par exemple, Pata et Amica Chips ont accordé leurs offres présentées aux supermarchés Lidl. A partir de 2019, Preziosi Food est entré dans l'entente en fournissant exclusivement les supermarchés du sud de l'Italie, tandis qu'Amica Chips se réservait le centre et le nord du pays.

Selon des messages échangés sur WhatsApp en 2022 entre deux responsables d’Amica Chips, Preziosi Food refusait de produire des volumes supplémentaires de snacks pour des dépôts Lidl situés sur le territoire d'Amica Chips.

En mai 2024, le responsable commercial de Preziosi Food avait demandé au directeur des ventes d’Amica Chips si ce dernier avait été contacté par Lidl, notamment au sujet des snacks à la tomate et au basilic. Une rencontre entre ces deux personnes avait eu lieu près du lac de Garde.

Au cours des semaines suivantes, les sociétés Pata et Amica Chips se sont coordonnées afin d’éviter que Pata, sollicitée par Lidl, ne révise ses prix en baisse.

L'entente entre Pata et Amica Chips, entreprises familiales dont les chiffres d'affaire sont proches de 150 millions d'euros, a duré plus de huit ans, entre 2016 et 2024. Preziosi Food est une plus petite société, qui a été rachetée en 2025 par un fabricant maltais.

AFP