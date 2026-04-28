Au premier trimestre 2026, 170.080 personnes étaient à la recherche d'un emploi à La Réunion

En moyenne au 1er trimestre 2026, à La Réunion, le nombre de personnes inscrites à France Travail qui ne sont ni en attente d’orientation ni en parcours social s’établit à 170.080. Le nombre de demandeurs d’emploi en catégories A, B, C baisse de 4,8 % sur le trimestre et diminue de 5,3 % sur un an. (Photo d'illustration Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

"Au 1er trimestre 2026, au sein des deux catégories créées en janvier 2025, 17.882 personnes sont inscrites en parcours social et 20.611 personnes sont en attente d’une orientation par le réseau pour l’emploi", détaille la Direction régionale de l'économie, de l'emploi du travail et des solidarités (Deets).

En moyenne au 1 trimestre 2026, "le nombre de demandeurs d’emploi inscrits à France Travail et tenus de rechercher un emploi (catégories A, B, C) s’établit à 150.010. Parmi eux, 110 520 sont sans emploi (catégorie A) et 39.490 exercent une activité réduite (catégories B, C)".



Au 1er trimestre 2026, "le nombre de personnes inscrites à France Travail qui ne sont ni en attente d’orientation ni en parcours social (catégories A, B, C, D, E) diminue de 4,3 % (-7 650) et diminue de 5,0 % sur un an. Le nombre de demandeurs d’emploi en catégorie A baisse de 5,9 % (-6 970) ce trimestre et diminue de 8,1 % sur un an", note la Deets.



En France (hors Mayotte), "au 1er trimestre 2026, le nombre moyen de personnes inscrites à France Travail qui ne sont ni en attente d’orientation ni en parcours social diminue de 0,3 % (-22 100). Pour les catégories A, B, C il baisse de 0,3 % (-19 200). En catégorie A, il baisse de 1,2 % (-38 700) ce trimestre".



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