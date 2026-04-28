Religion : une messe au Maïdo pour célébrer l'Ascension

Fidèle à une tradition bien ancrée, la messe de l'Ascension sera célébrée au Maïdo le jeudi 14 mai 2026. "Cette célébration en plein air offre à chacun l’opportunité de vivre un moment spirituel particulier, entre contemplation de la nature et élévation vers Dieu" note l'Eglise dans un communiqué publié ce mardi.

Présidée par Monsieurgneur Pascal Chane-Teng, à 11h, cette célébration en plein air a pour thème : "Allez ! De toutes les nations, faites des disciples." L'Eglise explique : "les disciples ne sont pas appelés à rester tournés vers le ciel, mais à aller vers le monde, porteurs d’une espérance vivante".

Envoyés à la rencontre de tous, ils deviennent témoins d’un amour qui dépasse les frontières et rejoint chaque personne dans sa vie quotidienne.

- Le programme de la journée -

8h : Accueil des pèlerins

8h45 – 9h15 : Première lecture des intentions de messe *

9h15 – 9h45 : Chapelet

9h45 – 10h15 : Deuxième lecture des intentions de messe *

10h15 – 10h45 : Répétition de la chorale

11h : Messe célébrée par Mgr Pascal CHANE-TENG.

13h30 : Pause déjeuné, suivie d’animations musicales.

16h : Fin de journée et nettoyage du site.

* Toutes les intentions de messe arrivées après 9h45 seront présentées en offrandes.

- Informations pratiques pour la messe au Maïdo -

- Possibilité de se confesser et de déposer des intentions de messe

- En raison de l’affluence, la circulation et le stationnement seront perturbés aux abords du Maïdo

- Pour les transports en bus : seuls les bus de moins de 50 personnes sont recommandés ; les bus de plus de 50 personnes n’auront pas accès à la route du Maïdo. Un dispositif de stationnement et de navettes sera mis en place.

- Des contrôles de sécurité pourront être effectués à l’entrée du site ; les bouteilles en verre ne sont pas autorisées

- Prévoir des vêtements chauds, de l’eau et les médicaments personnels

- Le camping sur le site sera réglementé pendant l’événement.

- Les activités foraines ne seront pas autorisées sur le site et dans un périmètre d’un kilomètre autour du lieu de la messe.