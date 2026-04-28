Aéroport Roland Garros : un préavis de grève illimitée déposé à compter de vendredi

Les syndicats représentant les 280 salariés de l'aéroport Roland-Garros ont déposé un préavis de grève illimitée, qui débutera ce vendredi 1er mai 2026. Cette grève intervient alors que les négociations annuelles obligatoires (NAO) sont en cours. Tous les services sont concernés. (Photo d'illustration Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

L'intersyndicale dénonce notamment un climat social dégradé, et réclame une revalorisation salariale, une semaine de quatre jours, et l'augmentation des jours de télétravail.

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