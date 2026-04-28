Consommation : en mars les prix de l’alimentation augmentent pour le troisième mois consécutif

En mars 2026, l’indice des prix à la consommation augmente de 0,6 % à La Réunion, après avoir reculé de 0,5 % en février. Les prix des produits manufacturés, de l’alimentation, des services et du tabac augmentent. "Ceux de l’énergie progressent aussi, mais La Réunion n’est pas encore concernée par l’envolée des prix du pétrole en raison de prix administrés sur les hydrocarbures" note l'Insee dans un communiqué publié ce mardi 28 avril 2026. Sur un an, entre mars 2025 et mars 2026, les prix à la consommation sont stables à La Réunion, alors qu’ils augmentent au niveau national (+1,7 %). Nous publions le communiqué de l'Insee ci-dessous (Photo www.imazpress.com)

En mars, les prix des produits manufacturés et de l’énergie repartent à la hausse après une baisse en février, ceux des services et du tabac augmentent après avoir été stables. Les prix des produits alimentaires augmentent pour le troisième mois consécutif. Au niveau national, en mars, l’indice des prix à la consommation croît de 1,0 % sur un mois, après +0,6 % en février.

Sur la même période, les prix des produits manufacturés augmentent (+1,1 %) après avoir baissé pendant la période de soldes de février (-1,5 %). Les prix de l’habillement et chaussures repartent à la hausse (+3,3 % après -3,8 % en février).

Les prix des produits de santé augmentent aussi (+0,6 %), comme ceux des autres produits manufacturés (+0,7 %).

Les tarifs de l’énergie augmentent (+1,5 %) après deux mois de repli. Les prix des produits pétroliers repartent à la hausse (+2,1 %) : en mars, les prix du litre du supercarburant et de gazole augmentent de 3 centimes, celui de la bouteille de gaz est stable à 18 euros avec les aides locales.

- Les prix à La Réunion pas encore impactés par la hausse du pétrole -

La Réunion n’est pas concernée en mars par l’envolée des prix des produits pétroliers (+17,1 % sur un mois au niveau national). En effet, les prix des hydrocarbures étant administrés à La Réunion, les tarifs applicables au 1er mars sont restés stables tout le mois malgré le contexte international.

Les prix de l’électricité sont stables.

La hausse des prix des produits alimentaires se poursuit en mars (+0,5 % après +0,2 % en février et +0,7 % en janvier). Les prix des produits frais augmentent pour le troisième mois consécutif (+2,2 %), tandis que ceux des autres produits alimentaires augmentent de 0,3 % après trois mois de stabilité.

En mars, les prix des services croissent légèrement (+0,2 %). Les prix des services de transports augmentent (+10,5 %) du fait. d’une hausse des prix du transport aérien. Les prix des loyers, eau et enlèvement des ordures ménagères, ceux des services santé, de communications et des autres services sont stables.

Sur un an, entre mars 2025 et mars 2026, les prix à la consommation sont stables à La Réunion, comme en janvier et février. L’inflation sur un an accélère au niveau national (+1,7 % en mars après +0,9 % en février). Les prix de l’énergie, de l’alimentation et des produits manufacturés reculent sur un an à La Réunion, ceux des services et du tabac augmentent.

Sur un an, les prix de l’énergie baissent de 4,0 % à La Réunion alors qu’ils augmentent de 7,4 % en France. Cette diminution est portée à La Réunion par celle des prix des produits pétroliers (-4,5 %) puis celle des prix de l’électricité (-2,4 %).

Au niveau national, sur un an, les prix de l’électricité reculent (-3,1 %) mais ceux des produits pétroliers bondissent de 18,1 % sous l’effet principalement de l’augmentation du mois de mars.

- A La Réunion, les prix des services augmentent -

Les prix des produits alimentaires reculent de 1,4 % sur un an à La Réunion (+1,4 % sur un an en février), alors qu’ils augmentent de 1,8 % au niveau national. L’alimentation pèse pour 17 % dans le budget des ménages réunionnais.

Hors produits frais, les prix de l’alimentation croissent de 1,5 % sur un an à La Réunion, un peu moins qu’en France (+1,8 %). Envrevanche, les prix des produits frais (fruits, légumes et poissons frais) reculent nettement sur un an à La Réunion (-15,9 %) : envmars 2025, ils avaient fortement augmenté suite au passage du cyclone Garance. Au niveau national, en mars, les prix des produits frais augmentent sur un an (+1,4 %).

Sur un an, les prix des produits manufacturés baissent en mars à La Réunion (-0,2 %), un peu moins qu’au niveau national (-0,5 %). Les produits manufacturés représentent 28 % du budget des ménages réunionnais. Sur un an, les prix de l’habillement et chaussures augmentent de 0,8 % (+0,3 % en France).

Les prix des produits de santé se replient de 1,6 % à La Réunion (-2,7 % en France). Hors habillement, chaussures et produits de santé, les prix des produits manufacturés reculent de 0,3 % à La Réunion (-0,2 % en France).

En mars, les prix des services augmentent de 1,1 % sur un an à La Réunion (+1,7 % au niveau national). Les services pèsent pour 46 % de la consommation des ménages réunionnais.

Alors que les prix des loyers, eau, enlèvement des ordures ménagères et des services de santé reculent sur un an (respectivement -1,7 % et -0,2 %), les prix des services de communications augmentent de 0,4 % et ceux des services de transports de 0,3 %. Sur un an, la hausse des prix des autres services, qui représentent près de la moitié de la consommation en services des ménages, atteint 2,8 % sur l’île (+2,1 % au

niveau national).

Les prix du tabac augmentent de 6,2 % sur un an à La Réunion (+3,2 % en France).