Tir sportif : le Réunionnais David Geslin empoche deux médailles d'or à Aix en Provence

Le tireur réunionnais David Geslin a remporté deux médailles d'or et ne médaille d'argent lors du Beretta Gold Cup qui a eu lieu à Aix-en-Provence du vendredi 24 avril au dimanche 26 Avril 2026 (Photo D.R.)

David Geslin est monté sur la plus haute marche du podium en pistolet production optic SS et en International avec obtention de la médaille du président IPSC. Il a terminé à la deuxième place en PCC Carabine

"Ces résultats viennent récompenser un travail régulier et exigeant, mêlant préparation physique, cardio et entraînement technique de haut niveau" commentent les proches du sportif. .

En vue des prochains championnats de France 2026 qui se dérouleront à Châteauroux au mois de mai, David Geslin poursuit maintenant ses séances de renforcement physique et cardio avec sa coach Océane, ses entraînements perceptivo-cognitifs avec Nicolas Jarry, ainsi que sa préparation hebdomadaire au tir sportif de vitesse chaque samedi au sein du club de tir CTPN Réunion.

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