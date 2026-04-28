Saint-Denis : un homme s'introduit au commissariat du Chaudron et blesse légèrement trois agents de police

Un homme s'est introduit dans la nuit de mardi 28 avril 2026 dans le commissariat du Chaudron à Saint-Denis, aux alentours de 1h30 du matin. Après avoir dégradé l'une des vitres du commissariat à coups de pieds, et agressé des agents, il a été interpellé et placé en garde à vue. Trois agents ont été légèrement blessés, dont un qui a été mordu à la main. L'homme n'était pas armé, précisent les forces de l'ordre (Photo d'illustration Richard Bouhet/www.imazpress.com)