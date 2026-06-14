Saint-Joseph : le parapentiste tombé en mer est décédé

Un homme est décédé dans un accident de parapente ce dimanche 14 juin à Vincendo. En fin de matinée, un couple de parapentistes a été aperçu en difficulté au large et a réussi à rejoindre le rivage. L'homme était en arrêt cardio-respiratoire et n'a pas pu être réanimé. À 12 h 15, l'une des victimes était visible depuis la côte et a été secourue par le Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage, CROSS. Le second parapentiste a également réussi à rejoindre le rivage par ses propres moyens et a été pris en charge par les secours (Photo d'illustration : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)