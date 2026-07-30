À la une de ce vendredi : leptospirose, travaux dans les écoles, Jazz dann Port, Baskin, exposition à Saint-Pierre et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce vendredi 31 juillet 2026 : - Leptospirose : à La Réunion, une nouvelle souche de la maladie est capable de résister à l'hiver - 130 millions d'euros pour "rafraîchir" les écoles : des travaux prévus dans plusieurs établissements de La Réunion - [Photos] Jazz dann Port : une première soirée entre pop réunionnaise et salsa colombienne - Saint-Pierre : le baskin fait rimer basket et inclusion - Saint-Pierre : "Viscéral", une exposition qui donne des couleurs aux maux - La pa Météo France i di, sé zot i di - un beau vendredi (Photo www.imazpress.com)

À La Réunion, une nouvelle souche de la leptospirose capable de résister à l'hiver austral a été identifiée par le Centre national de recherche scientifique (CNRS). "Il n'est pas exclu que cette souche soit capable de se transmettre plus facilement en raison du changement climatique" explique à Imaz Press le Docteur Patrick Mavingui, chercheur au CNRS. Entre le 1er janvier et le 16 juillet 2026, 217 cas autochtones de cette maladie infectieuse ont été déclarés à l'Agence régionale de santé.

À l'heure de la canicule dans l'Hexagone, le ministère de l'Économie, Roland Lescure, a annoncé débloquer en urgence 130 millions d'euros pour financer des systèmes de rafraîchissement et des travaux dans 10.000 établissements scolaires d'ici fin septembre. La Réunion - dont les élèves et professeurs souffrent aussi de chaleur en été, contrairement à ce que l'on pourrait croire - est également éligible.

Ce jeudi 30 juillet 2026, Jazz dann Port a débuté dans la ville de l'ouest. Pour cette première soirée culturelle, les spectateurs ont pu apprécier la pop réunionnaise, en passant par le jazz d'un groupe venu de l'Hexagone ou encore de la salsa arrivée tout droit de Colombie. Au programme, 41 concerts (dont 31 gratuits) répartis sur quatre scènes et un village du festival jusqu'au dimanche 2 août.

Le Saint-Pierre basket-ball club, SPBB, a ouvert ses portes à des jeunes en situation de handicap ce jeudi 30 juillet 2026. Au programme, une séance de baskin, un sport adapté du basket-ball, une version inclusive qui permet à des jeunes porteurs de handicap moteur ou intellectuel avec des compétences hétérogènes, de jouer ensemble.

À partir de ce vendredi 31 juillet 2026, seront exposées au Trip Tik à Saint-Pierre, les œuvres d'Alexandra Mariposas sous le nom de "Viscéral". L’art pour dire l’indicible. À 30 ans, cette artiste réunionnaise transforme ses maux en couleurs.

Pour ce vendredi 31 juillet 2026, la journée démarre encore sous un beau soleil sur toute l'île. Dans l'après-midi, les nuages reviennent dans les hauts avec quelques averses qui pourraient même descendre vers le littoral par endroits.